"Eres mi roble": Hijo de Lucía Méndez le dice adiós a Pedro Torres con una conmovedora carta

Este viernes 30 de enero, la familia de Pedro Torres Castilla confirmó el sensible fallecimiento del productor. La noticia se dio a conocer inicialmente a través de un mensaje compartido en historias de Instagram, donde se expresó el profundo dolor que embarga a sus seres queridos.

Horas más tarde, se difundió un comunicado oficial firmado por sus hijos Apolonia, Pedro Antonio y Emilia Torres, en el que informaron que el productor falleció en la Ciudad de México, “en paz, tranquilo y lleno de fe”, rodeado del amor de su familia más cercana, incluidos sus hijos, su madre, nietos y hermanos.

¿De qué murió el productor Pedro Torres?

Aunque el comunicado no detalló de manera explícita la causa del fallecimiento, la familia confirmó que Pedro Torres padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que afecta progresivamente la movilidad y la fuerza muscular.

Durante el tiempo que duró el padecimiento, sus familiares agradecieron las constantes muestras de cariño, respeto y apoyo que recibieron tanto del público como de colegas del medio artístico.

Pedro Torres (Foto: Mezcal Entertainment)

Lucía Méndez despide al padre de su hijo

La actriz y cantante Lucía Méndez, expareja de Pedro Torres y madre de su hijo, utilizó sus redes sociales para despedirse con un mensaje que conmovió profundamente a sus seguidores.

Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo. Pedro Antonio, gracias por tantos años de cariño y por esa unión familiar que siempre mantuvimos a pesar del tiempo. Descansa en paz, rodeado de la luz que siempre proyectaste en tu trabajo y en nuestras vidas

El mensaje fue recibido con cientos de comentarios de apoyo y condolencias, reflejo del impacto que Pedro Torres tuvo no solo como productor, sino también como ser humano.

La carta de Pedro Antonio Torres que conmovió a las redes

Sin embargo, uno de los mensajes más profundos y conmovedores fue el que compartió su hijo, quien publicó una extensa carta de despedida en redes sociales. En ella, describe a su padre como su “roble”, su pilar y su guía silenciosa a lo largo de la vida.

En el texto, el hijo de Lucía Méndez habla de la fortaleza de Pedro Torres, no desde la dureza, sino desde la resistencia; de la capacidad de sostener sin reclamar y de enfrentar la enfermedad sin queja, con aceptación y valentía.

Ser un roble es aprender a resistir sin endurecerse… Tú hiciste eso toda tu vida, escribe, dejando ver una profunda admiración.

Un adiós lleno de amor

La despedida culmina con palabras de gratitud, amor y paz: un agradecimiento a la vida por haber podido compartirla con él, y un “te quiero” que resuena como cierre definitivo, pero también como promesa de memoria eterna.

¿De qué murió Pedro Torres? La enfermedad que lo silenció

Pedro Torres Castilla deja un legado imborrable en la televisión mexicana, pero, sobre todo, una huella profunda en su familia, que hoy lo honra con palabras que revelan quién fue más allá de los reflectores.

