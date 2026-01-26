Victoria Beckham hace historia al recibir el título de Caballero Francés

Victoria Beckham suma un nuevo capítulo histórico a su carrera, esta vez lejos de los escenarios musicales y completamente consolidada como figura clave de la moda internacional.

¿Qué premio recibió Victoria Beckham?

La diseñadora británica fue nombrada Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres (Caballero de la Orden de las Artes y las Letras), uno de los reconocimientos culturales más importantes otorgados por el gobierno francés a personalidades que han contribuido de forma significativa al arte y la cultura a nivel global.

La diseñadora británica fue reconocida por su aportación a la moda como una forma de arte contemporáneo. IG victoriabeckham

La ceremonia tuvo lugar en París, ciudad que desde hace años se ha convertido en un segundo hogar profesional para Beckham. El acto, celebrado de manera íntima en el Ministerio de Cultura francés, se mantuvo deliberadamente bajo perfil, una decisión que buscó evitar una avalancha mediática en medio de la reciente controversia familiar provocada por las declaraciones públicas de su hijo mayor, Brooklyn Beckham.

Fue la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, quien entregó el reconocimiento y dedicó un discurso cargado de elogios a la ex Spice Girl, a quien describió como “un ícono mundial que ocupa un lugar muy especial en el corazón de los franceses”.

Dati destacó el enfoque “meticuloso, casi arquitectónico” de Victoria Beckham en la moda, subrayando su capacidad para crear un lenguaje propio a partir de la precisión, la consistencia y la autenticidad.

La ministra de Cultura francesa destacó su visión precisa, elegante y coherente dentro del lujo moderno. IG victoriabeckham

Victoria Beckham recibe premio en Francia

Victoria, visiblemente emocionada, agradeció el honor con palabras que reflejaron tanto orgullo profesional como gratitud personal. Reconoció el apoyo de su esposo, David Beckham —a quien llamó su “inversor original”—, así como el de sus hijos, padres, socios comerciales y equipos creativos.

La moda nunca es el logro de una sola persona”, señaló, enfatizando el carácter colectivo del trabajo detrás de su marca.

David Beckham y tres de sus hijos acompañaron a Victoria en este momento. IG victoriabeckham

Para la ocasión, la diseñadora eligió un elegante vestido negro de manga larga, con cortes estratégicos que dejaban ver las piernas, reafirmando su estética minimalista y sofisticada. La acompañaron David Beckham y tres de sus cuatro hijos: Romeo, Cruz y Harper, todos vestidos en tonos oscuros.

Brooklyn, una vez más, estuvo ausente. Entre los invitados destacaron figuras clave del mundo de la moda como Anna Wintour, Edward Enninful, François-Henri Pinault, Antoine Arnault, Haider Ackermann y Helena Christensen, lo que subrayó el peso del reconocimiento dentro de la industria.

Figuras influyentes de la moda y la cultura asistieron a la ceremonia en el Ministerio de Cultura. IG victoriabeckham

¿Cuál es el origen del premio Caballero de la Orden de las Artes y las Letras?

La Orden de las Artes y las Letras, fundada en 1957, distingue a creadores que han enriquecido la cultura francesa y mundial. Aunque se sitúa por debajo de la Legión de Honor, es uno de los máximos honores culturales del país y ha sido otorgado a cineastas, escritores, diseñadores y artistas de influencia global.

Con este nombramiento, Victoria Beckham se une a una lista selecta que incluye nombres como Jude Law, Denis Villeneuve, Selena Gomez y Zoë Saldaña.

Victoria Beckham reafirmó su lugar como una figura influyente y respetada en la historia reciente de la moda. IG victoriabeckham

El reconocimiento llega en un momento simbólico. Desde 2022, Beckham presenta sus colecciones en París, consolidando su marca dentro del calendario oficial de la moda francesa. Su trayectoria, iniciada en 2008 tras su éxito con las Spice Girls, ha evolucionado hacia una firma respetada por su sastrería depurada, siluetas refinadas y una visión clara del lujo contemporáneo.

Más allá del ruido mediático que rodea a su familia, la ceremonia dejó una imagen poderosa: Victoria Beckham, firme, elegante y reconocida por una de las capitales culturales más influyentes del mundo. Una consagración que confirma que su lugar en la moda ya no es una transición desde la fama pop, sino una carrera sólida con identidad propia y reconocimiento institucional.

Si quieres saber más detalles de su historia en la industria de la moda, no te pierdas el siguiente video.