Así fue la primera colección de Jaden Smith como director creativo en Christian Louboutin

El debut de Jaden Smith como director creativo de la línea masculina de Christian Louboutin se convirtió en uno de los momentos más comentados de la Semana de la Moda Masculina de París. No solo por tratarse de una de las casas de lujo más influyentes del calzado contemporáneo, sino porque marca un giro generacional y conceptual para la firma fundada por el icónico diseñador francés.

Jaden Smith presenta su primera colección con Christian Louboutin

Con apenas 27 años, el actor, músico y activista presentó su primera colección Otoño/Invierno 2026 en un formato que rompió con cualquier expectativa tradicional.

Durante la Semana de la Moda Masculina de París marcó el inicio de una nueva era para la maison. IG christianlouboutin y c.syresmith

La presentación tuvo lugar el 21 de enero en un antiguo almacén en desuso en Montparnasse, un espacio cargado de simbolismo cultural. Lejos de una pasarela convencional, Jaden Smith optó por una exposición inmersiva que fusionó moda, artes visuales, cine, historia y reflexión social.

El resultado fue una experiencia sensorial pensada para recorrerse, observarse y sentirse, más que simplemente contemplarse desde una butaca.

¿Cómo fue la exposición de Jaden Smith para Christian Louboutin?

Desde el inicio, el universo creativo de Jaden quedó claro. La exposición se estructuró como un viaje progresivo a través del tiempo, estableciendo un diálogo entre pasado, presente y futuro. Inspirado por los primeros experimentos visuales del siglo XIX —de Niépce y Daguerre a los hermanos Lumière—, el diseñador utilizó la luz, el movimiento y la imagen análoga como lenguajes narrativos.

El debut se realizó mediante una exposición inmersiva que combinó moda, cine, artes visuales y referencias históricas. IG christianlouboutin y c.syresmith

Las fotografías de la colección fueron realizadas con técnicas de cuarto oscuro, reveladas a mano bajo telas, reforzando la idea de proceso, paciencia y autoría. Uno de los ejes conceptuales más potentes de la colección fue la figura del trabajador a lo largo de la historia.

Jaden explicó que su inspiración proviene de oficios como los canteros, escribas y médicos, hombres que construyeron civilizaciones desde el esfuerzo, el conocimiento y la disciplina. Esta narrativa se tradujo en piezas que evocan protección, utilidad y resistencia, sin abandonar el lujo extremo que caracteriza a Christian Louboutin.

El recorrido incluyó una instalación de video 360° compuesta por televisores vintage que proyectaban imágenes históricas y contemporáneas: desde la marcha sobre Washington liderada por Martin Luther King en 1963 hasta referencias al dadaísmo y al cine experimental.

La propuesta se inspiró en los trabajadores a lo largo de los siglos, resaltando conceptos como el oficio, la disciplina y la transmisión del conocimiento. IG christianlouboutin y c.syresmith

La obra, claramente inspirada en artistas como Nam June Paik, reflexiona sobre la saturación de información y el impacto psicológico de vivir rodeados de pantallas, estableciendo paralelismos entre la historia del arte, la cultura visual y la identidad afroamericana.

¿Cómo fue la primera colección de Jaden Smith?

Las referencias a la mitología griega estuvieron presentes tanto en la escenografía como en el diseño de las piezas. El monte Parnaso, hogar de las musas, funcionó como metáfora del espacio creativo. Dos modelos de calzado destacaron especialmente: el Plato Loafer, una reinterpretación de un diseño de 2017 con perforaciones tipo queso suizo y una moneda metálica con la nueva firma Neo CL; y el Asclepius Sling, nombrado en honor al dios griego de la medicina, con herrajes metálicos y detalles funcionales que remiten al cuidado y la protección.

En cuanto a los accesorios, la colección apostó fuerte por bolsos de gran formato y estética utilitaria. Mochilas monumentales, bolsos moteros con múltiples bolsillos etiquetados en letras doradas —monedas, llaves, documentos, herramientas— y piezas surrealistas como un tote que simula un cubo de pintura desbordante, reforzaron la idea de que el lujo también puede ser práctico, conceptual y provocador.

Un elemento profundamente simbólico fue la presencia de una escultura de ángel perteneciente a la colección personal de Christian Louboutin, utilizada previamente en la primera sesión fotográfica junto a Jaden Smith. Esta pieza funcionó como metáfora del vínculo creativo entre ambos: respeto, legado y confianza mutua.

El icónico rojo de Christian Louboutin funcionó como hilo conductor visual, reforzando la identidad de la maison. IG christianlouboutin y c.syresmith

El recorrido culminó con una anamorfosis roja y una cabeza fragmentada de gran formato, invitando a reflexionar sobre la percepción, la interpretación y el poder del punto de vista.

¿Quiénes asistieron al debut de Jaden Smith?

El apoyo familiar no pasó desapercibido. Will Smith y Jada Pinkett Smith asistieron al evento con looks coordinados en negro y, por supuesto, calzando Louboutin. Su presencia reforzó el respaldo absoluto a su hijo en uno de los momentos más importantes de su carrera creativa, demostrando que, pese a las controversias del pasado, la familia se mantiene unida frente a los grandes hitos profesionales.

Will Smith y Jada Pinkett Smith asistieron al evento, mostrando su respaldo total al debut creativo de su hijo. IG jadapinkettsmith

Aunque el nombramiento de Jaden Smith generó escepticismo en ciertos sectores de la industria —especialmente entre diseñadores con trayectorias más tradicionales—, esta primera colección dejó claro que su propuesta va más allá de la celebridad.

Con una visión sólida, un discurso cultural profundo y una sensibilidad estética bien definida, Jaden Smith inaugura una nueva era para Christian Louboutin Men, una en la que la artesanía, la historia, la identidad y el lujo dialogan con la generación Z sin perder autenticidad.

Jaden no solo se consolida como una de las voces creativas más interesantes de su generación, sino que redefine el lenguaje masculino de una de las maisons más emblemáticas de la moda contemporánea.

