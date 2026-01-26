Regina Murguía confirma que terminó su tratamiento contra el cáncer de colon

La cantante y actriz Regina Murguía, integrante del grupo JNS, confirmó que concluyó su tratamiento contra el cáncer de colon, diagnóstico que dio a conocer a mediados de 2025. La artista habló públicamente sobre su estado de salud tras finalizar una serie de radioterapias y quimioterapias, en un mensaje compartido durante una conferencia de prensa, donde recibió el respaldo de sus compañeros y del público.

El anuncio tras concluir el tratamiento

Durante su aparición pública, Regina Murguía fue cuestionada directamente sobre su estado de salud luego de varios meses de tratamiento médico. Aunque evitó entrar en detalles clínicos, confirmó que ya terminó el proceso oncológico al que se sometió tras ser diagnosticada con cáncer de colon.

“Se siente bonito, gracias. Bien, gracias a Dios, ya terminando una etapa muy impresionante de mi vida que fue, sí, tener cáncer, que me hayan hecho 25 radios, quimioterapias… en fin, ha sido todo un suceso en mi vida”, expresó la también actriz, de acuerdo con lo retomado por el programa Ventaneando.

Regina Murguía, integrante de JNS

La declaración se dio entre aplausos de sus compañeros, en un contexto que marcó el cierre de una etapa médica que se extendió durante varios meses.

El diagnóstico revelado en 2025

Fue a mediados de 2025 cuando Regina Murguía hizo público que había sido diagnosticada con cáncer de colon, información que compartió luego de someterse a una intervención quirúrgica. En ese momento, explicó que el procedimiento tuvo como objetivo extirpar pólipos cancerígenos detectados en el colon.

En entrevista con Ventaneando, la cantante detalló que el diagnóstico se dio de manera oportuna, lo que permitió iniciar el tratamiento sin que se tratara de una emergencia médica.

“Fui muy afortunada, todo ha sido en tiempo, no fue ni emergencia ni nada, estoy en tratamiento”, señaló entonces en el programa conducido por Pati Chapoy.

Regina Murguía

Tratamiento y seguimiento médico

De acuerdo con la información compartida por la propia artista, el tratamiento contra el cáncer de colon incluyó:

25 sesiones de radioterapia

Quimioterapias , como parte del protocolo médico

, como parte del protocolo médico Seguimiento clínico posterior a la cirugía

Aunque Murguía no ha especificado el esquema exacto ni los tiempos entre cada fase, confirmó que el proceso ya fue concluido, marcando el final del tratamiento activo.

Durante este periodo, la cantante continuó vinculada a sus proyectos profesionales, los cuales, según ha mencionado en distintas entrevistas, formaron parte de su rutina mientras atravesaba el tratamiento médico.

La conferencia donde habló de su estado de salud

El anuncio más reciente se dio durante una conferencia de prensa, donde Regina Murguía fue cuestionada nuevamente sobre su estado actual. En su respuesta, reiteró que el tratamiento había terminado y que se encontraba en una etapa distinta tras el proceso médico.

“Ha sido todo un suceso en mi vida (…) muy agradecida”, comentó ante los medios, sin profundizar en nuevos procedimientos o revisiones futuras.

Las declaraciones fueron retomadas por Ventaneando, programa que ha dado seguimiento a su caso desde que la cantante decidió hacerlo público.

Trayectoria artística durante el proceso

Regina Murguía es una de las integrantes más reconocidas de JNS, agrupación pop que se consolidó desde los años noventa y que ha mantenido actividad constante en los últimos años. Además de su carrera musical, ha participado en proyectos teatrales y televisivos.

A lo largo del tratamiento, la cantante continuó involucrada en actividades relacionadas con su carrera, lo que ella misma ha mencionado como parte de la dinámica que le permitió mantenerse activa durante el proceso médico.

Su caso se suma al de otras figuras públicas que han decidido hablar abiertamente sobre diagnósticos oncológicos, visibilizando la importancia de la detección temprana y el seguimiento médico, aunque Murguía ha evitado posicionarse como vocera o dar mensajes dirigidos al público.

Un cierre de etapa médica

Con la confirmación del fin de su tratamiento, Regina Murguía cerró públicamente el capítulo médico iniciado en 2025. Hasta ahora, no se ha informado sobre nuevos tratamientos, recaídas o procedimientos adicionales, y la cantante no ha dado detalles sobre revisiones futuras, más allá de confirmar que concluyó la fase activa de radioterapias y quimioterapias.

El seguimiento de su estado de salud ha sido principalmente a través de entrevistas y declaraciones breves, manteniendo un perfil informativo sin divulgar información clínica específica.