¿En respuesta? La foto de Gloria Trevi y Mary Boquitas juntas tras nueva polémica de Sergio Andrade

Luego de la nueva polémica que rodea a Sergio Andrade, una foto de Gloria Trevi y Mary Boquitas, actual, en donde aparecen juntas, está causando revuelo.

El nombre de Sergio Andrade se puso nuevamente en tendencia tras las publicaciones de su hija, Antonia Andrade Ríos, quien difundió una foto actual del exproductor y anunció que había una investigación en curso en su contra, pidiéndole que se entregara.

Tras ello, comenzó la controversia, sobre todo después de que se supo que no hay una orden de aprehensión formal en contra de Andrade, por lo que no se encuentra prófugo sino que solamente se desconoce su paradero.

Sin embargo, todo sigue escalando, pues en sus últimas publicaciones, Antonia Andrade señala que la Fiscalía General de la República respondió a su denuncia que presentó en contra de su padre y que el proceso continúa.

Foto de Gloria Trevi y Mary Boquitas tras nueva polémica de Sergio Andrade

Gloria Trevi y Mary Boquitas. Especial

En medio de toda la polémica, se viralizó una fotografía que muestra el reciente encuentro que tuvieron las cantantes, Gloria Trevi y Raquenel Portillo, conocida anteriormente como "Mary Boquitas".

Fue Jesús Cazorla, esposo de "Mary Boquitas", subió una fotografía en la que posó junto a Gloria Trevi y Raquenel Portillo.

Lo anterior, fue interpretado por internautas como una respuesta a las recientes acusaciones que existen contra el exproductor musical, Sergio Andrade.

En la imagen, se observa a Gloria Trevi acompañando a Mary Boquitas y y Jesús Cazorla.

Cazorla escribió simplemente: “sin palabras”, mostrando a las dos figuras y, poco después, publicó otra historia en la que se le ve en una camilla de hospital junto a Raquenel y otras personas, acompañando la foto con el mensaje: “el amor inspira, el amor acompaña”.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre el motivo de su hospitalización.

Relación Trevi-Andrade-Boquitas

Sergio Andrade. Especial

La relación entre Gloria Trevi, Mary Boquitas y Sergio Andrade está ligada al llamado “Clan Trevi-Andrade”, uno de los mayores escándalos de la farándula mexicana de finales de los años 90.

Mary Boquitas, cuyo nombre real es María Raquenel Portillo, fue integrante de Boquitas Pintadas y también estuvo vinculada sentimentalmente con Sergio Andrade. Ella formó parte del entorno cercano del productor durante años y acompañó a Gloria Trevi en esa etapa.

A finales de los años 90 surgieron denuncias contra Andrade por presuntos abusos, manipulación y explotación de jóvenes que estaban dentro de su círculo artístico. El caso pasó de ser un escándalo de espectáculos a una investigación judicial.

En 1999 se giraron órdenes de aprehensión relacionadas con denuncias de presuntos delitos cometidos contra menores dentro del entorno de Andrade. En enero de 2000, Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mary Boquitas fueron detenidos en Brasil.

Durante el proceso judicial hubo acusaciones contra los integrantes del llamado clan. Gloria Trevi y Mary Boquitas estuvieron encarceladas varios años; Trevi y Boquitas fueron absueltas en México en 2004, mientras que Andrade recibió una condena por delitos relacionados con el caso.

En años posteriores, tanto Gloria Trevi como Mary Boquitas han contado sus propias versiones de lo ocurrido y han hablado de la influencia y el control que, según ellas, ejercía Andrade sobre las personas de su entorno.