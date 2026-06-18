Sebastián Yatra canta tema de su exnovia Aitana tras triunfo de Colombia y las redes estallan

La emoción por la victoria de Colombia en su primer partido en el Mundial 2026, no solo se vivió en las canchas, también llegó a las redes sociales gracias a un inesperado momento protagonizado por Sebastián Yatra.

El cantante, compartió su entusiasmo tras el triunfo de la selección colombiana por 3-1 ante Uzbekistán, un resultado que llenó de alegría a miles de aficionados y colombianos. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue la canción que eligió para festejar.

Foto: Especial

El detalle que nadie esperaba:

En medio de la celebración, Yatra apareció cantando “Superestrella”, uno de los sencillos de “Cuarto Azul”, el más reciente álbum de Aitana, con quien mantuvo una relación sentimental en el pasado.

El video fue compartido por el propio cantante en su cuenta de TikTok, donde acompañó la publicación con la frase: “GANÓ COLOMBIA TE AMO, MÉXICO”.

Foto: Instagram sebastianyatra

El gesto no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a compartir y comentar el video sobre el significado que podría tener que el cantante eligiera precisamente una canción de su ex.

Usuarios reaccionan al momento:

Como era de esperarse, el video provocó una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios consideraron que se trató simplemente de una muestra de apoyo al trabajo de Aitana, otros bromearon asegurando que Sebastián Yatra había publicado un “borrador” por error.

Entre los comentarios también destacaron quienes le pidieron que ahora cantara alguna canción de Tini, mientras que otros señalaron en tono de broma que ya debía superar a su ex. Incluso hubo mensajes como: “Te entiendo, yo tampoco podría superar a Aitana”, que rápidamente se volvieron populares entre los seguidores del cantante.

Lo cierto es que, más allá de las interpretaciones, Sebastián Yatra dejó claro que la victoria de Colombia fue motivo suficiente para celebrar a lo grande y compartir su emoción con sus millones de seguidores.