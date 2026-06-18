Bruce Dickinson, de Iron Maiden, critica a cantantes veteranos: "Ya no son leyendas"

El vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson, lanzó una dura crítica contra los cantantes veteranos que continúan dando conciertos con la voz desgastada. El músico de 67 años cuestionó la vigencia de sus colegas y afirmó que estas figuras musicales perdieron definitivamente el estatus de ídolos en la industria.

Durante una entrevista para la revista Kerrang!, el líder metalero abordó el desgaste físico que sufren los artistas de su generación. El intérprete rompió los códigos de cortesía del medio y exhibió a los vocalistas que suben a la tarima sin las condiciones óptimas para ofrecer un espectáculo de calidad a sus seguidores.

Bruce Dickinson con la mano izquierda en alto. Foto de FB: Iron Maiden

El debate surgió tras analizar la salida oficial del histórico baterista Nicko McBrain, quien anunció su retiro de la banda durante 2024. El músico abandonó las baquetas y argumentó que su cuerpo no le permitía entregarlo todo frente a la audiencia. Dickinson aplaudió esta decisión y la calificó como un verdadero ejemplo de honestidad profesional.

El vocalista reveló que un periodista le reprochó en su momento la partida del percusionista y le exigió continuar a toda costa. Dickinson respondió señalando la gran cantidad de cantantes actuales que arrastran voces destrozadas por los escenarios mundiales. El reportero justificó a estos intérpretes bajo el argumento de que todos ellos mantienen su calidad de leyendas intocables.

El límite físico frente al público

El líder de la Dama de Hierro refutó inmediatamente el comentario del entrevistador con una postura tajante sobre el declive del talento. "No son leyendas, son personas que ya no pueden cantar. Cuando cantaban, eran leyendas. Cuando ya no pueden cantar, ya no son leyendas", sentenció el artista británico frente a los micrófonos.

Bruce Dickinson cantando en un concierto. Foto de FB: Iron Maiden

El artista mantuvo su filosofía sobre la excelencia interpretativa y aseguró que él mismo abandonaría las giras si su garganta dejara de funcionar correctamente. "No sé cómo la gente se sube a un escenario cuando ya no puede. Obviamente, es su vida, pero no es mi manera de ser", remató el vocalista para cerrar el tema.

Con la convicción de mantener un nivel espectacular en cada presentación, el británico prepara su retorno a los recintos masivos de América Latina. La banda ejecuta actualmente la gira mundial Run For Your Lives, un espectáculo diseñado exclusivamente para celebrar los 50 años de trayectoria de la agrupación ante millones de fanáticos.

La gran fiesta de aniversario en México

La icónica banda inglesa pactó su regreso a territorio azteca para el próximo 2 de octubre en el renovado Estadio GNP Seguros. El concierto ofrece una noche histórica donde los músicos interpretarán únicamente las canciones clásicas de sus primeros discos. El repertorio del show abarcará puros éxitos lanzados hasta el mítico álbum Fear of the Dark.

Bruce Dickinson haciendo un performance. Foto de FB: Iron Maiden

El líder metalero advirtió a los fans que armaron un show verdaderamente especial, estructurado con los temas que cimentaron la historia del heavy metal. Los asistentes experimentarán una producción visual gigantesca, diseñada para demostrar la energía inagotable de los británicos. La agrupación promete una demostración de poderío sonoro que silenciará cualquier duda sobre su capacidad.

Para coronar esta celebración musical de medio siglo, los promotores sumaron a la banda estadounidense Anthrax como invitada de honor. Los pioneros del thrash metal detonarán el recinto capitalino antes de ceder el escenario a los reyes del género. Los seguidores de la vieja guardia preparan desde hoy sus gargantas para atestiguar este choque de titanes en vivo.