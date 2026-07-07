Sebastián Rulli pasa de la tristeza por México a celebrar el triunfo de Argentina

Sebastián Rulli experimentó un fin de semana lleno de sentimientos encontrados durante el Mundial 2026. Primero mostró su apoyo incondicional a la Selección Mexicana y horas más tarde, no ocultó la emoción por la espectacular victoria de Argentina.

Foto: Instagram sebastianrulli

En redes sociales, varios usuarios aseguraron que Sebastián Rulli no pudo contener la emoción tras la eliminación de la Selección y señalaron que incluso se le vio llorando al finalizar el encuentro.

El actor compartió con sus seguidores la intensidad con la que vivió ambos encuentros, dejando claro que tanto México como Argentina ocupan un lugar muy especial en su vida.

¿Cómo reaccionó Sebastián Rulli al triunfo de Argentina?

Luego de que Argentina lograra remontar un marcador adverso de 2-0 para imponerse 3-2 a Egipto, Rulli expresó su felicidad en redes sociales. El actor, originario de Buenos Aires, celebró la actuación del conjunto argentino y dedicó un mensaje de admiración a Lionel Messi.

¡Vamos Argentina carajo. Qué partido por Dios, grande Messi!", expresó en un video, tras el silbatazo final, reflejando la emoción que le provocó el histórico encuentro de la Albiceleste.

¿Qué dijo tras la eliminación de México?

Sebastián Rulli estuvo presente en el Estadio Ciudad de México para presenciar el partido entre México e Inglaterra, acompañado por su hijo Santiago. Aunque la Selección Mexicana quedó eliminada, el actor destacó el esfuerzo de los jugadores y reconoció la entrega que mostraron durante los 90 minutos.

Foto: Instagram sebastianrulli

Vestido con la camiseta verde, compartió un emotivo mensaje en el que recordó que, aunque nació en Argentina, México también forma parte de su identidad.

Nací en Argentina, donde el fútbol se vive con una intensidad difícil de explicar. Pero la vida también me regaló la oportunidad de convertirme en mexicano, y hoy me siento profundamente orgulloso de ambas raíces", expresó.

Más allá del resultado deportivo, Rulli aseguró que lo más valioso fue haber disfrutado esta experiencia junto a Santiago, hijo que tuvo durante su relación con la conductora Cecilia Galliano.

El actor explicó que existen momentos que trascienden cualquier marcador y agradeció haber vivido esa jornada al lado de su hijo, destacando el orgullo que sintió al ver la entrega del representativo mexicano.

Foto: Instagram sebastianrulli

¿Por qué Lionel Messi volvió a hacer historia?

Además del pase de Argentina a los cuartos de final, el encuentro dejó otro momento memorable gracias a Lionel Messi. El capitán argentino, de 39 años, alcanzó los 21 goles en Copas del Mundo a lo largo de seis ediciones disputadas.

Con esa marca, el delantero se consolidó como el máximo goleador histórico de los Mundiales, dejando atrás el registro del alemán Miroslav Klose, quien había establecido una cifra de 16 anotaciones.

La actuación del conjunto argentino y el nuevo récord de Messi terminaron por convertir la jornada en una de las más emocionantes del torneo, una emoción que Sebastián Rulli compartió con millones de aficionados alrededor del mundo.