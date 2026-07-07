El VIDEO que Adán Rodríguez publicó horas antes de ser asesinado y hoy estremece a todos

La muerte de Adán Rodríguez sigue causando impacto entre los seguidores de la música regional mexicana. A pocos días del crimen que terminó con su vida en Culiacán, Sinaloa, sus últimas publicaciones en redes sociales han cobrado un significado completamente distinto.

Lo que para el cantante era una jornada común terminó convirtiéndose en el último registro de sus horas con vida. En varios videos compartidos el mismo día del ataque, Adán mostró momentos cotidianos, habló con sus seguidores y hasta comentó el desempeño de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Ahora, esas imágenes circulan ampliamente en redes sociales, donde cientos de usuarios han expresado su tristeza al ver que nadie imaginaba el desenlace que ocurriría horas más tarde.

Así fueron las últimas horas de Adán Rodríguez

Durante el domingo 5 de julio, Adán Rodríguez permaneció activo en sus plataformas digitales.

Uno de los primeros videos lo grabó mientras recorría distintas calles de Culiacán. En las imágenes llamó la atención lo poco transitada que lucía la ciudad, algo que él mismo atribuyó al partido entre México e Inglaterra, que mantenía a gran parte de la población frente al televisor.

Con el estilo relajado que lo caracterizaba, comentó:

Hay alguien aquí con vida… no hay nadie en la ciudad de Culiacán, todo mundo viendo el partido. Aquí vengo chicoteado a la casa a ver el partido.

El video fue recibido como una publicación más de su rutina diaria. Sin embargo, tras conocerse su muerte, miles de personas regresaron a verlo y compartieron mensajes de despedida.

Instagram

También reaccionó a la eliminación de México

Después de que concluyó el encuentro entre la Selección Mexicana e Inglaterra, Adán volvió a conectarse con sus seguidores.

Como muchos aficionados, expresó su decepción por la derrota del Tricolor, resultado que puso fin al camino del equipo mexicano en el Mundial 2026.

En otra de sus historias comentó:

Hay no… jugaron como nunca y perdieron como siempre, qué tristeza mi gente…

Nadie imaginaba que esas serían sus últimas palabras públicas.

Las grabaciones muestran a un Adán Rodríguez tranquilo, haciendo comentarios sobre futbol y compartiendo parte de su día, sin señales de lo que ocurriría horas después.

El crimen que conmocionó al regional mexicano

La noche del mismo domingo, alrededor de las 21:00 horas, se reportó un ataque armado en el fraccionamiento Stanza Cantabria, en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos escucharon varias detonaciones de arma de fuego y llamaron al número de emergencias 911 para solicitar ayuda.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, personal del Ejército Mexicano y paramédicos de la Cruz Roja.

Al llegar encontraron a un hombre con múltiples impactos de bala dentro de la cochera de una vivienda. Aunque los servicios de emergencia intentaron auxiliarlo, únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

Instagram

Horas después, familiares identificaron oficialmente a la víctima como Adán Rodríguez.

.Una carrera que apenas iniciaba una nueva etapa

El fallecimiento del cantante sorprendió también porque recientemente había iniciado un nuevo camino profesional.

Tras concluir su etapa con la agrupación Los Nuevos Rebeldes, Adán Rodríguez trabajaba en nuevos proyectos musicales y buscaba consolidarse como solista dentro del regional mexicano.

Además de su carrera artística, el cantante atravesaba un momento importante en el plano personal.

Le sobreviven su esposa, una hija pequeña y otro bebé que está en camino, ya que su pareja se encuentra embarazada. De acuerdo con personas cercanas, Adán no alcanzó a conocer a su segundo hijo, una situación que ha generado aún más conmoción entre sus seguidores.

El cantante murió a los 29 años Especial

La investigación continúa

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por el asesinato de Adán Rodríguez.

La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer cómo ocurrió el ataque y determinar quiénes participaron en el crimen.

Tampoco se ha dado a conocer un posible móvil, por lo que todas las líneas de investigación permanecen abiertas mientras continúan las diligencias correspondientes.

Sus últimos videos permanecen como un recuerdo

Mientras avanza la investigación, los videos publicados por Adán Rodríguez siguen acumulando reproducciones y mensajes de despedida.

Lo que comenzó como publicaciones cotidianas terminó convirtiéndose en un testimonio de sus últimas horas de vida. Sus seguidores han recordado al cantante por su sencillez y cercanía con el público, destacando que incluso en sus últimas publicaciones mantuvo el mismo estilo espontáneo con el que acostumbraba comunicarse.