¿Qué fue de Sarah Michelle Gellar? Sus filmes más icónicos y su regreso al cine

Sarah Michelle Gellar se consolidó como una de las grandes estrellas juveniles de los años 90 gracias a sus icónicos papeles en cine y televisión, especialmente por su participación en Buffy the Vampire Slayer.

Pero su carrera no se limita a la actuación: aunque hizo una pausa para enfocarse en su familia, la actriz ha retomado proyectos recientemente, demostrando que su talento sigue más vigente que nunca.

Las películas y series más famosas de Sarah Michelle Gellar

A sus 49 años, la actriz sigue siendo una de las favoritas del público. Su versatilidad le permitió destacar en distintos géneros, desde el terror hasta la comedia. Aquí te contamos cuáles son sus trabajos más recordados.

An Invasion of Privacy (1983)

Sarah Michelle Gellar tenía apenas cuatro años cuando debutó en el cine interpretando a Jennifer Bianchi, hija del personaje de Valerie Harper.

Aunque este fue su primer paso en la actuación, su salto a la fama llegaría años después, en plena década de los 90.

Scream 2 (1997)

Dirigida por Wes Craven, esta secuela del clásico slasher mostró a la actriz como Cici Cooper, una estudiante universitaria.

Su escena de persecución es una de las más recordadas, convirtiéndose en una de las primeras víctimas de Ghostface.

Buffy, la cazavampiros (1997)

Interpretar a Buffy Summers cambió su vida. Como una joven destinada a luchar contra vampiros y fuerzas oscuras, Gellar logró fama internacional.

Este personaje no solo marcó su carrera, sino que la convirtió en un ícono de la cultura pop, lo que la convirtió en uno de los grandes personajes de la pantalla.

Sarah Michelle Gellar y las películas en las que ha participado Foto: @Sarah Michelle Gellar

Harvard Man (2001)

En este filme, dio vida a Cindy Bandolini, una estudiante envuelta en una relación con un jugador de baloncesto.

Aquí mostró una faceta más intensa, participando en una historia marcada por apuestas y decisiones arriesgadas, en el que su personaje involucra a su novio interpretado por Adrian Grenier.

Scooby-Doo (2002)

Uno de sus papeles más queridos: Daphne Blake. La película llevó a la pantalla grande a la famosa pandilla Misterio a la Orden.

Además, compartió escena con su esposo Freddie Prinze Jr., quien interpretó a Fred Jones. El éxito fue tal que tuvo una secuela.

Ready or Not 2: Here I Come (2026)

En su proyecto más reciente, la actriz interpreta a Ursula Danforth, marcando su regreso al cine de terror, algo que muchos fans habían esperado.

La historia sigue un ritual mortal en el que su personaje intenta asesinar a Grace, interpretada por Samara Weaving.

Aunque Sarah Michelle Gellar se alejó por un tiempo de la actuación, su regreso ha sido bien recibido por los fans.

Con una carrera llena de personajes icónicos, la actriz demuestra que sigue siendo una figura clave del entretenimiento, lista para conquistar nuevas generaciones.