San Valentín al estilo Hakuna Matata

Con precaución, y mucha alegría, en Excélsior nos adentramos en el corazón de la sabana africana para platicar con la pareja de amigos más emblemática de todos los tiempos, Timón y Pumba, quienes mientras comían insectos nos abrieron su corazón para explicarnos cómo es que un suricato y un jabalí han logrado mantener una amistad inquebrantable en un mundo donde todos parecen estresarse por encontrar el amor.

“Nos encontramos por azares de la vida y hemos sido muy afortunados, porque hemos aprovechado las características uno del otro para vivir esta relación simbiótica, complementaria y de complicidad que nos ha ayudado a sobrevivir y a divertirnos”, señala Timón.

Su amistad no fue planeada, sino un golpe de suerte bajo el sol ardiente. Pumba, con esa nobleza que lo define, añadió: “Es una amistad sincera con dos personalidades completamente diferentes que hicieron una mancuerna muy bonita”.

Al ser cuestionados sobre cómo planean celebrar su amistad este 14 de febrero, la respuesta de Timón fue clara: “Olviden las cenas románticas tradicionales, pues en la sabana el amor y la amistad entran por el estómago. Nuestro menú para San Valentín va a ser viscoso, pero sabroso, iniciará con una entradita de ensalarvas, seguido del plato fuerte, enchilarvas, escarabajos rellenos y cucarachitas al ajillo, maridado con un exótico tepache de granada exótica”.

Pero el lujo no termina en la comida. Timón también reveló el plan de relajación tras el banquete: “Un bañito en la tina natural de burbujas, patrocinadas por Pumba. Y pues lo que nos gusta hacer: comer, descansar y comer más”. Para el cierre de la noche, Pumba confesó que aplicarán la vieja confiable: “Recostarse sobre el pasto y ver las estrellas, esas bolas de gas explotando a lo lejos”.

Como en toda relación duradera, no todo es miel sobre hojuelas. Timón confesó que lo que más le cuesta tolerar son los “olores varios que emana Pumba”, mientras que el jabalí señaló como reto “la histeria de Timón”. Sin embargo, ambos coincidieron que lo que más aman el uno del otro es que se hayan elegido para ser “compañeros y amigos”.

De igual forma, Timón compartió el mayor gesto de afecto que ha hecho por él: “Lo más romántico que Pumba ha hecho por mí ha sido defenderme de ciertos depredadores que por mi tamaño yo no puedo; él hace muchos actos heroicos”.

Al recordar cómo se dio el romance entre Simba y Nala, Timón no tiene reparos en admitir que, al principio, no le hizo ninguna gracia: “Yo creo que soy el anticupido. A mí no me parecía en absoluto que nuestro niño se fuera con esta leona que iba a romper nuestra triada perfecta”.

Sin embargo, Pumba lo ve como un giro del destino, asegurando que “las más grandes historias suceden por las más grandes casualidades”. Aunque hoy aceptan que su “cachorro” ya es un rey, no pueden evitar extrañarlo.

“Está bien, hay que dejar al niño que crezca, Hakuna Matata; lo queremos incluso a la distancia, pero de pronto nos viene a visitar y nos damos cuenta de cuánto lo extrañamos”, confesa el suricato.

Para los humanos que celebrarán este 14 de febrero sin pareja, los expertos del Hakuna Matata tienen un mensaje claro. Por un lado, Pumba menciona que: “El amor propio también es una forma muy interesante de demostrar cariño y afecto, y así poder estar listo para brindar amor a la persona que llegue”, asegura.

Por su parte, Timón invita a expandir el concepto de la fecha celebrando todos los tipos de amor: “Ya sea de amigos, de hermanos o amor de tres... como nosotros”,

Pumba añadió emocionado: “¡Como Simba, Pumba y Timón!”, Timón respondió entre risas: “¡Oye, no metas al niño en esto!”.

Y si quieres ver qué tan bien se lleva este par, no puedes perderte El rey león, que se presenta en el Teatro Telcel en Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 386, col. Ampliación Granada, Miguel Hidalgo, en la CDMX.

Funciones jueves 8 p.m., viernes 8:30 p.m., sábado 4:30 y 8:30 p.m. y domingos 1:00 y 5:30 p.m.