Sabo Romo, exintegrante de Caifanes, confiesa que optaría por la eutanasia; "tener la posibilidad de decidir"

Sabo Romo volvió a llamar la atención del público, pero esta vez no por su música, sino por su forma de ver la vida y la muerte. El bajista, conocido por ser fundador de Caifanes, compartió abiertamente que considera la eutanasia como una opción para el futuro, dejando claro que se trata de una decisión personal.

Durante una reciente entrevista, el músico explicó que no enfrenta actualmente ningún problema de salud que motive esta postura. Más bien, se trata de una reflexión anticipada sobre cómo quiere vivir sus últimos años, priorizando su autonomía y evitando convertirse en una carga para otras personas.

Sabo Romo| Cuartoscuro)

La decisión de Sabo Romo sobre la eutanasia

En entrevista con TVNotas, el artista habló con claridad sobre cómo le gustaría que fuera el cierre de su vida. Su planteamiento parte de la idea de evitar complicaciones a quienes pudieran acompañarlo en una etapa avanzada de su vida.

“No quiero dejarle problemas a nadie”.

Sabo Romo (Foto: Cuartoscuro)

Otro punto que destacó es que, aunque reconoce que podría haber personas dispuestas a apoyarlo, su intención es tomar una decisión consciente sobre su propio destino antes de llegar a una situación en la que dependa de alguien más.

"Yo no tengo pareja ni hijos, y no quiero ni a mis sobrinos ni a nadie cambiándome el pañal. Yo creo que va a haber mucha gente procurando que yo esté bien, pero yo nada más espero que, para cuando llegue la vejez, llegue de la mano de la eutanasia y nos quitamos de tantos problemas todos."

El músico expresó que desea poder decidir cuándo morir, tomando en cuenta especialmente su manera de ver la vida.

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"Quiero tener la posibilidad de decidir. No es de si estás sano o no, simplemente que ya no tengas ganas (de vivir), y ya está".

Finalmente, Sabo Romo dejó claro que su postura no depende de factores externos como el éxito profesional, la estabilidad económica o el estado físico. Para él, la decisión de continuar o no con la vida debe ser completamente personal.

“Eso no está condicionado a la salud, ni a que tengas un buen trabajo, ni una gira mundial o que ganes millones. Si simplemente ya no tienes ganas, pues ya está. Quiero decidir qué hacer conmigo mismo”.

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La eutanasia en México

Aunque su postura es clara, en México la eutanasia aún no es legal. Sin embargo, existe una alternativa conocida como la Ley de Voluntad Anticipada, la cual permite a las personas expresar previamente qué tipo de tratamientos desean, o no, recibir en situaciones críticas.

De acuerdo con la legislación en la Ciudad de México, esta ley respeta la decisión que toma una persona de ser sometida o no a algún tratamiento o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y, por razones médicas, sea imposible mantenerla con vida, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona.

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