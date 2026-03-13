Ryan Gosling revela en México cómo la soledad lo cambió filmando "Proyecto Fin del Mundo"

La nueva película Proyecto Fin del Mundo presenta una odisea que combina ciencia ficción, aventura y muchas emociones. Inspirada en la novela Project Hail Mary, la historia sigue a un astronauta que despierta en una nave espacial sin recordar con claridad quién es ni cuál es su misión.

A medida que recupera la memoria, descubre que se dirige a un sistema solar lejano para investigar por qué varias estrellas están apagándose misteriosamente, un fenómeno que podría significar el fin de la vida en la Tierra.

El protagonista, interpretado por Ryan Gosling, se encuentra completamente solo en esta misión. Sin embargo, la película demuestra que incluso en la inmensidad del espacio es posible construir vínculos y encontrar una forma de conectar con otros.

Ryan Gosling y la intensidad de filmar en soledad

Durante su visita a México, Ryan Gosling habló sobre el particular proceso de rodaje, que lo colocó durante largos periodos prácticamente sin compañía frente a la cámara.

El actor explicó que la filmación se realizó en orden cronológico, algo poco habitual en la industria, lo que permitió que la evolución emocional del personaje se sintiera más auténtica.

Casi pude vivir en tiempo real todo lo que vive el personaje. Pude imaginar que realmente estaba en el espacio, explicó el actor.

Esa forma de trabajar lo llevó a experimentar algo muy cercano a lo que atraviesa el protagonista: despertar en medio de lo desconocido e ir descubriendo la realidad paso a paso.

Íbamos filmando todo en orden. Empiezo cuando el personaje despierta del coma y voy descubriendo todo tal como él, relató.

Ryan Gosling Daniel Betanzos

El actor también confesó que la experiencia fue emocionalmente intensa, ya que pasar tanto tiempo solo frente a la cámara lo llevó a enfrentarse con sus propios pensamientos.

Pasé mucho tiempo solo también frente a la cámara con mis propias dudas existenciales. No lo recomiendo… es muy confrontativo para uno mismo, añadió

Un encuentro inesperado en el espacio

Uno de los momentos clave de la película ocurre cuando el personaje de Ryan Gosling entra en contacto con una forma de vida completamente diferente a la humana.

A pesar de las enormes diferencias entre ambos, logran comunicarse y trabajar juntos para salvar sus respectivos mundos.

Para Ryan Gosling, esta parte de la historia refleja uno de los mensajes más importantes de la película: la empatía.

Creo que esta película nos enseña sobre la empatía. Incluso viendo algo en una pantalla en dos dimensiones podemos empatizar con una roca, sentir que tiene personalidad, reflexionó.

Ryan Gosling Daniel Betanzos

El actor destacó que la historia plantea la posibilidad de que dos seres totalmente distintos puedan convivir y comprenderse.

Podemos ver que dos entes completamente diferentes pueden conocerse y reconocerse con empatía aunque sean muy distintos, explicó

Una película influenciada por su vida familiar

El protagonista también compartió que su familia influyó directamente en la manera en que vivió este proyecto cinematográfico.

Gosling confesó que sus hijos tuvieron un papel importante en su motivación para participar en la película.

Mis hijos tienen una gran influencia en mí al hacer esto. Esta película parece casi un negocio familiar, comentó.

Para el actor, el proyecto representó algo más que una producción de ciencia ficción: fue una experiencia personal que quiso compartir con las nuevas generaciones.

Ryan Gosling Daniel Betanzos

Pusimos mucho amor en esto y esperamos que otras familias puedan sentirlo. Es una película que hace lo imposible todo el tiempo, afirmó

Incluso aseguró que participar en la cinta fue un regalo personal.

Este proyecto es un regalo para mí como padre y como persona, concluyó.

Una despedida especial en México

La visita del actor terminó con un momento simbólico en el Papalote Museo del Niño, donde ofreció una conferencia ante medios de comunicación.

Como parte de la despedida, el planetario del museo proyectó una constelación especial inspirada en la película. Las estrellas formaron las iniciales del actor junto con la frase “Save Stars”, en referencia a la misión que impulsa la historia.

Ryan Gosling Daniel Betanzos

El gesto sorprendió a Ryan Gosling, quien agradeció el detalle antes de despedirse del público mexicano.

Estreno en cines mexicanos

La película Proyecto Fin del Mundo llegará a las salas de cine en México el 19 de marzo, con la promesa de ofrecer una experiencia que mezcla aventura espacial, ciencia y emociones profundas.

Más allá de su espectacular historia sobre salvar galaxias, la cinta apuesta por recordar que incluso en los rincones más lejanos del universo, el amor y la empatía siguen siendo fuerzas capaces de cambiarlo todo.

Jorge Emilio Sánchez.