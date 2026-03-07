Ruy Senderos y su camino entre bodas, crisis y el reencuentro con la actuación

Ruy Senderos ha recorrido un camino constante en televisión, cine y streaming. Desde sus inicios en Bienvenida Realidad, Infames y Rosario Tijeras, hasta proyectos de gran alcance como El Señor de los Cielos, Julia vs. Julia y Ahora que no estás, el actor ha demostrado una versatilidad que lo ha llevado a explorar géneros tan diversos como el drama, la comedia y el cine comercial mexicano.

Hace unos días estrenó Bodas S.A. en ViX, donde interpreta a Julio, un personaje que lo confrontó con sus propios miedos y lo llevó a reenamorarse de la actuación. En entrevista para Excélsior, el actor nos comparte detalles de este proyecto y cómo estuvo a nada de abandonar la actuación.

Julio, un personaje que se construye desde la fragilidad

Cuando Senderos recibió el guion de Bodas S.A., sabía que el reto no estaba solo en las líneas escritas, sino en todo lo que no aparece en pantalla. Su trabajo fue imaginar cómo había llegado Julio a ese momento de su vida, qué lo ilusionaba y qué lo frustraba.

Como actor te ponen un personaje en una circunstancia y tu trabajo es entender cómo llegó ahí, por qué reacciona de cierta manera, qué lo ilusiona, qué lo molesta. Muchas de esas cosas nunca se ven en pantalla, pero hay que construirlas para que lo que sí aparece tenga lógica y sentido. Julio no es un héroe ni un villano, es un tipo común que cree tener todo bajo control y de repente se da cuenta de que no. Esa fragilidad me pareció muy humana y muy cercana a lo que todos vivimos”

Bodas como espejo de una guerra generacional

La serie, que gira en torno a la organización de bodas, llega en un momento en que las nuevas generaciones cuestionan si realmente quieren casarse. Para Senderos, ese es el verdadero trasfondo de la historia.

Sí, hay bodas, risas y pastel, pero si le rascas tantito ves que habla de una guerra generacional. Los Millennials critican a los boomers, los Centennials atacan a los boomers, y los boomers dicen que la generación Z es de cristal. Antes casarse era la realización máxima, ahora nuestra generación está dividida y la Z muchas veces ni siquiera quiere boda. Las bodas son el escenario perfecto para plantear esta situación. Es un espacio donde se cruzan tradiciones, expectativas y frustraciones. Y ahí está Julio, atrapado entre lo que le dijeron que debía ser y lo que realmente quiere”

En la trama, Julio y Coral representan dos visiones distintas de lo que significa alcanzar la felicidad. Coral eligió casarse y seguir la fórmula tradicional, mientras que Julio apostó por la estabilidad laboral. Sin embargo, ambos descubren que lo que les vendieron como éxito no coincide con la realidad.

“Eso es lo padre de Bodas: ver a tantos seres humanos en crisis existencial. La comedia es el género perfecto para tocar estos temas sensibles sin que el público se vaya sufriendo. Te ríes, pero al mismo tiempo te ves reflejado”, comenta Senderos.

Ruy Senderos interpreta a Julio en Bodas S.A., un personaje construido desde la fragilidad y que refleja las crisis existenciales de su generación. Especial

Interpretar a Julio llevó al actor a reflexionar sobre su propia carrera y sobre lo que significa el éxito.

Julio llegó a mí en la etapa final de una crisis existencial, laboral y personal. Conectar con él fue muy bonito porque es un personaje que cree estar perfecto en su trabajo y de repente todo se le desmorona. Gran parte de lo que le pasa es por su propia cabeza, porque se inventa enemigos donde no los hay. Eso me ayudó a reflexionar: ¿y si todos los miedos los estás creando tú? ¿Y si tus enemigos los inventas tú? Desde ahí pude conectar con Julio y entender que no hay buenos ni malos, solo seres humanos intentando resolver sus conflictos”

El reencuentro con la actuación

La experiencia de Bodas S.A. significó para Senderos un punto de inflexión. “Siempre he visto mi carrera como un matrimonio, y me pasó que se volvió rutinario y aburrido. Contemplé la idea de dejar la actuación, pero Bodas me ayudó a renovar mis votos. Me dieron un personaje de comedia, cuando casi siempre hago drama, y eso me sacó de mi zona de confort. Entendí que empecé a actuar porque me gusta actuar en cualquier género, con cualquier complejidad”.

Ese redescubrimiento lo llenó de energía: “Ahora estoy con un hambre actoral enorme. Lo que me proponen lo tomo como reto: cómo volverlo humano, cómo contar algo nuevo. Estoy grabando una serie donde soy un doctor bueno, el año pasado hice un villano junto a Itatí Cantoral, y también estrené una película en Berlín interpretando a un rockero real de los 60s. Esa variedad de personajes y géneros me tiene reenamorado de mi carrera, como en una luna de miel”.

Senderos confiesa que incluso pensó en abandonar la actuación.

Sí lo consideré, incluso gente cercana me lo sugería con cariño. Nunca tomé un paso hacia otra dirección, pero el hecho de pensarlo me hizo sentir infiel de pensamiento con el amor de mi vida, que es actuar. Hoy lo cuento porque estoy seguro otra vez de lo mío, pero en su momento me daba culpa. Ahora sé que la actuación es mi camino, y que cada personaje, sea drama o comedia, me da la oportunidad de crecer y de reencontrarme con lo que amo”

La trayectoria de Ruy Senderos comenzó con proyectos como Bienvenida Realidad, Infames y Rosario Tijeras, y se consolidó con El Señor de los Cielos. En cine, ha participado en Autos, mota y rocanrol, Pura Sangre y Entra en mi vida. Hoy, con Bodas S.A., se abre a la comedia y a nuevas formas de conectar con el público.