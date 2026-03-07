¿Está bien Yuridia? La cantante revela su estado tras sufrir quemadura

La intérprete de éxitos como Ángel y Ya te olvidé, Yuridia, sorprendió recientemente a sus seguidores al compartir un video en TikTok donde habló con total franqueza sobre un problema dermatológico que experimentó durante uno de sus embarazos.

En el video, la cantante explicó que suele enfrentar un padecimiento recurrente cuando está embarazada, con la aparición de herpes en la zona del ojo, lo que ocurre, según detalló, cuando su sistema inmunológico se debilita.

La artista relató que en varias ocasiones ha sufrido inflamación en el ojo debido a este problema. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la experiencia que vivió al intentar tratarlo con un medicamento antiviral.

El tratamiento que terminó provocándole una quemadura

En el video, Yuridia explicó que utilizó Aciclovir, un medicamento antiviral que suele emplearse para tratar infecciones causadas por el virus del herpes.

Según contó, en un embarazo anterior el medicamento le había funcionado correctamente, pero durante el embarazo de su hijo Noah experimentó una reacción inesperada al aplicarlo.

Yuridia relató que, tras colocarse el producto, comenzó a sentir una fuerte sensación de ardor en el rostro. La molestia fue tan intensa que decidió retirarlo inmediatamente, aunque el daño ya estaba hecho.

De acuerdo con su testimonio, la reacción le provocó una especie de quemadura en la piel que posteriormente dejó una pequeña mancha visible en su rostro.

La artista explicó que, hasta el momento, no ha logrado eliminar esa marca y teme que se trate de una cicatriz permanente.

¿Por qué un medicamento como el aciclovir puede irritar la piel?

El Aciclovir es un antiviral ampliamente utilizado para tratar infecciones por virus del herpes, incluyendo herpes labial, herpes genital y herpes ocular.

Generalmente se presenta en forma de crema, tabletas o soluciones intravenosas, dependiendo del tipo de infección.

Aunque es un medicamento seguro cuando se utiliza correctamente y bajo supervisión médica, puede provocar efectos secundarios en algunas personas, especialmente cuando se aplica en zonas sensibles del rostro o cerca de los ojos.

quemadura Canva

Entre las reacciones más comunes se encuentran:

Ardor o irritación en la piel

Enrojecimiento

Sensación de quemadura

Inflamación local

En casos poco frecuentes, una reacción más intensa o una aplicación incorrecta puede provocar irritación severa o una lesión en la piel que deje una marca temporal o permanente.

Por ello, especialistas recomiendan que cualquier tratamiento dermatológico, especialmente en el rostro, sea supervisado por un médico.

¿Acudirá con un dermatólogo?

Hasta ahora, Yuridia no ha confirmado si consultará con un dermatólogo para tratar la mancha que quedó en su rostro tras la reacción al medicamento.

Sin embargo, el video que compartió en redes parecía tener un objetivo claro, al encontrar orientación profesional sobre cómo tratar la marca en la piel.

Yuridia

Mientras tanto, sus seguidores continúan atentos a cualquier actualización sobre su estado de salud, demostrando una vez más el fuerte vínculo que la cantante mantiene con su audiencia.

Por ahora, todo indica que el episodio quedó como una experiencia incómoda más que como un problema médico grave, aunque la pequeña cicatriz sigue recordándole aquel momento inesperado durante su embarazo.

AAAT*