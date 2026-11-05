Russell Brand, ex de Katy Perry, es declarado culpable de violación y agresiones sexuales

Russell Brand, actor y comediante británico conocido también por haber estado casado con Katy Perry, fue declarado culpable de violación y agresiones sexuales contra varias mujeres. El veredicto fue emitido por un tribunal de Londres, después de un juicio en el que seis denunciantes presentaron sus testimonios.

Brand, de 51 años, conocerá su condena el próximo lunes e ingresó en prisión preventiva tras el veredicto.

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El juez Joel Bennathan advirtió a Brand de que se enfrenta a una "pena de prisión considerable".

Las acusaciones contra Russell Brand

Seis mujeres le acusaban de violación y agresiones sexuales cometidas entre 1999 y 2009, cuando era un conocido humorista de monólogos y presentador de televisión.

En su veredicto, el tribunal absolvió a Brand de dos cargos de violación y de uno de intento de agresión sexual.

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Brand se declaró inocente de todos los cargos que se le imputan y respondió en voz alta con un "no" cuando su abogado le preguntó si había cometido los delitos de los que estaba acusado.

En el juicio con jurado, en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, testificaron las seis mujeres que lo denunciaron.

Durante el juicio, la fiscalía describió a Russell Brand un depredador sexual "despiadado, calculador y manipulador".

Tras conocerse el veredicto, la Policía Metropolitana de Londres rindió homenaje al "extraordinario valor, fortaleza y determinación de las mujeres que dieron un paso al frente y denunciaron lo que les había sucedido".

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"Brand utilizó su influencia, su posición y su fama para aprovecharse de las mujeres y cometer delitos sexuales contra ellas. A medida que aumentaba su notoriedad, también lo hacía su sensación de tener derecho a todo", declaró en un comunicado el superintendente detective de la Policía Metropolitana, Andy Furphy.

Durante el juicio, salió a la luz que ha sido acusado de violar a otras dos mujeres, una de las cuales tenía 16 años en el momento de los hechos denunciados. Por tanto, podría enfrentarse a nuevos procedimientos penales.

Brand, que estuvo casado brevemente con la estrella del pop Katy Perry, es ahora un gurú conservador, con millones de seguidores en las redes sociales.

Con información de AFP.