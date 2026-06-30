Ruby Rose es hospitalizada tras romperse varias costillas en su piscina

Ruby Rose terminó en el hospital después de sufrir un aparatoso accidente en su piscina. La actriz australiana compartió en redes sociales el video del momento en el que cayó al agua y reveló que se rompió varias costillas.

La estrella de Orange Is the New Black y Batwoman publicó el clip en sus historias de Instagram, donde se le ve sosteniendo una manguera mientras camina cerca del borde de la piscina. En cuestión de segundos, pierde el equilibrio, golpea con fuerza un muro y cae al agua.

Aunque el accidente se ve doloroso, Ruby Rose decidió contarlo con humor.

“Que en paz descansen mis costillas y el resto de mi verano”, escribió junto al video. “Están rotas, varias”.

Ruby Rose muestra el momento de su accidente

En las imágenes compartidas por la propia actriz, Ruby Rose aparece caminando junto a la piscina mientras sostiene una manguera. Al intentar moverse por el borde, calcula mal el espacio, choca contra una pared y termina dentro del agua.

Después del golpe, la actriz fue trasladada al hospital.

“Directo al hospital, sin pasar por la casilla de salida ni cobrar 200 dólares”, escribió Rose, en referencia al juego Monopoly.

La actriz acompañó el video con la canción There She Goes, de The La’s, y también agregó un emoji de risa para bromear sobre la forma en que ocurrió el accidente.

Ruby Rose revela que deberá usar una máquina para respirar

Ruby Rose también compartió el video en Threads, donde dio más detalles sobre la lesión.

“Por favor, vengan a sacarme de aquí. Yo misma me busqué esto”, escribió.

Después explicó que ahora tendrá que hacer ejercicios de respiración con una máquina debido a la fractura de costillas.

“Aterricé justo en el lado derecho de mis costillas. Me rompí las dos de abajo”, agregó.

Las fracturas de costilla suelen ser dolorosas porque afectan movimientos básicos como respirar profundo, reír, toser o levantarse. Por eso, en algunos casos los médicos recomiendan ejercicios respiratorios para evitar complicaciones mientras el cuerpo se recupera.

“Menudo lunes”: la actriz bromea desde el hospital

Pese al dolor, Ruby Rose mantuvo el tono irónico en sus publicaciones.

En otro mensaje, reflexionó sobre lo rápido que cambió su día: en un momento estaba en redes sociales y al siguiente ya se encontraba en el hospital.

“Menudo lunes”, escribió.

La actriz también pidió recomendaciones de libros y series para pasar las próximas semanas de recuperación, ya que reconoció que el proceso podría tomar tiempo.

“Esto va a durar muchas semanas”, comentó.

Ruby Rose recordó su lesión en Batwoman

El accidente también llevó a Ruby Rose a recordar una de las lesiones más graves de su carrera.

En 2019, durante la filmación de Batwoman, la actriz sufrió dos hernias discales mientras realizaba acrobacias para la serie. La lesión fue tan seria que tuvo que someterse a una cirugía de emergencia, pues existía riesgo de daño en la médula espinal.

Rose comparó aquella experiencia con su situación actual y cuestionó cómo pudo volver al trabajo tan rápido después de haberse lesionado durante la producción.

“Lo siento, pero ¿qué demonios hice, disociación y abandono de mí misma, para volver a trabajar en Batwoman, al día siguiente de romperme una costilla y el cuello?”, escribió en Threads.

La actriz añadió que ahora, con dos costillas rotas por caer en su propia piscina, no se siente capaz ni de ponerse de pie durante mucho tiempo.