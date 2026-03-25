“No somos amigos”: Samo habla de Mario Domm sin filtros

Samo abordó sin rodeos su relación con Mario Domm. ¿Qué fue lo que dijo?

Y es que, aunque el grupo mantiene compromisos activos, el cantante dejó ver que la conexión personal entre ellos está lejos de ser cercana.

Samo fue directo al responder si alguna vez consideró a Mario Domm como un amigo. Su respuesta no deja espacio a interpretaciones pues la relación nunca llegó a ese nivel.

“No somos amigos”: la postura de Samo

Al hablar sobre su vínculo con Mario Domm, Samo explicó que lo que existe entre ellos es únicamente una relación de trabajo. Reconoció que le habría gustado construir una amistad más sólida, pero aseguró que eso no ocurrió.

Para el cantante una amistad implica comunicación constante, cuidado y cercanía, elementos que, según su experiencia, no han estado presentes.

A pesar de ello, dejó claro que no busca forzar una relación distinta. Su enfoque actual está en mantener el profesionalismo dentro de Camila, incluso con las diferencias que han surgido.

El conflicto ya no es solo profesional

Las tensiones entre los integrantes no son nuevas, pero Samo dejó entrever que el conflicto ha trascendido lo laboral. Sin embargo, evitó escalar la situación en términos personales y enfocó su mensaje en el impacto hacia el público.

Uno de los puntos más firmes de su postura fue al hablar de una posible disculpa. Aseguró que no le interesa recibir una disculpa personal por parte de Mario Domm. En cambio, considera que cualquier aclaración debería dirigirse a quienes siguen al grupo.

Para Samo, el público es la prioridad y el motivo principal para seguir cumpliendo con los compromisos sobre el escenario.

¿Qué pasó? El mánager de Samo aclara por qué no cantó con Camila IG samooficial

Seguirán cantando juntos, pero sin planes a largo plazo

A pesar del distanciamiento, Samo confirmó que continuará con Camila en la gira actual. El cantante dijo que existe un contrato vigente que obliga a cumplir con las fechas pactadas.

Eso sí, dejó abierta una línea importante sobre el futuro. El cantante señaló que no volvería a firmar acuerdos de largo plazo con el grupo, lo que marca una diferencia respecto a etapas anteriores.

El papel de Pablo Hurtado dentro del grupo

En medio de esta situación, también surgió el nombre de Pablo Hurtado, el tercer integrante de Camila. Samo lo describió como una persona más reservada y menos confrontativa, pero sugirió que su postura suele alinearse con las decisiones de Mario Domm.

Este detalle refuerza la percepción de que el liderazgo dentro del grupo está concentrado, algo que ha sido señalado en distintas ocasiones por seguidores y comentaristas.

Pablo Hurtado IG pablocamila

Camila sigue en activo pese a las diferencias

Aun con las tensiones internas, Camila continúa con su agenda de presentaciones, interpretando canciones que han marcado su trayectoria como “Mientes” y otros éxitos que mantienen vigente su conexión con el público.

Las declaraciones de Samo abren una nueva etapa en la conversación sobre el grupo: una en la que el enfoque parece estar en cumplir compromisos actuales, mientras el futuro se mantiene sin definiciones claras.

Por ahora, la música sigue sonando en el escenario, aunque detrás de ella la relación entre sus integrantes ya no es la misma.