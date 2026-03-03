Hijo menor de Mariazel es hospitalizado de emergencia; "no se lo deseo a ningún padre"

Mariazel enfrentó un momento complicado justo cuando atravesaba uno de los días más importantes en su carrera profesional. La conductora e integrante de Me Caigo de Risa reveló que su hijo André, de un año y medio de edad, tuvo que ser hospitalizado de emergencia, una situación que cambió por completo sus planes y la manera en que vivió el estreno de su nueva telenovela.

La noticia se dio a conocer a través de sus redes sociales, donde suele mantener contacto con sus fans. Lo que debía ser una noche de celebración por el lanzamiento de Corazón de oro terminó siendo un día muy diferente por la preocupación, aunque también por la gratitud, ya que el pequeño logró estabilizarse.

Mariazel revela la crisis de salud de su hijo

Desde la habitación del hospital, la actriz compartió una imagen acompañada de un mensaje que dejó ver la mezcla de emociones que atravesaba.

“Hoy se estrenó esta novela tan especial (Corazón de oro) para mí y nos tocó verla desde el hospital. A veces la vida te cambia el plan, pero no la gratitud. André está bien y eso es lo único que importa. Gracias por acompañarme en este estreno tan significativo”.

En su mensaje dejó claro que, aunque el estreno de la telenovela representaba un logro importante en su trayectoria, la prioridad absoluta era la salud de su hijo. La publicación generó de inmediato múltiples reacciones de apoyo y solidaridad.

A pesar de la situación médica, Mariazel y su esposo, el actor Adrián Rubio, decidieron ver el primer capítulo desde el hospital. Incluso compartió un momento en el que André observaba la pantalla mientras aparecía su madre en escena.

“Quién está muy atento viendo la novela, eh, quién está viendo la novela y no pierde detalle. ¿Ya viste a mamá, André? Está bien chapeado, ya, ya recuperándose”.

André ya está fuera de peligro

Tras la difusión de la noticia, seguidores y personas cercanas a la familia enviaron mensajes privados mostrando su preocupación y apoyo. La respuesta fue tan amplia que Mariazel volvió a pronunciarse mediante un video, todavía afectada por lo ocurrido.

En esa grabación explicó que había sido un día especialmente duro para su familia y expresó lo que sintió al vivir la emergencia médica de su hijo.

“Hoy fue un día muy difícil, muy, muy complicado. No se lo deseo a ningún padre, pero André está bien, ya fuera de peligro, se está recuperando bien. Mañana les prometo que les daré más detalles de por qué llegamos aquí, pero ahí vamos”.

Con este mensaje confirmó que el menor ya no corría riesgo y que su recuperación avanzaba favorablemente, aunque dejó pendiente explicar más adelante las causas específicas que los llevaron al hospital.

Mariazel también agradeció a quienes estuvieron atentos al estreno de su proyecto televisivo. Reconoció que fue un día con sentimientos encontrados, pues coincidieron un logro profesional importante y una situación familiar delicada.

“Gracias a todos los que estuvieron pendientes de la novela. Espero que hayan disfrutado. Ahora sí que se me juntó algo muy bonito el día de hoy con algo terrible”.

Hasta el momento, no ha habido nuevas actualizaciones públicas sobre el estado de salud de André. Sin embargo, sus seguidores permanecen atentos a cualquier información que la conductora decida compartir.

