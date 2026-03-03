Hospitalizan a Karina Puente; silencio de Adrián Marcelo desata rumores de ruptura

La madrugada del 3 de marzo sorprendió a los seguidores de Karina Puente con una imagen poco habitual y, es que la creadora de contenido compartió un video desde una habitación de hospital. Vestida con bata clínica y aún visiblemente afectada, explicó que había sufrido una caída.

Horas después, la situación quedó más clara cuando publicó otra historia en la que aparecía con el brazo inmovilizado en un cabestrillo. La confirmación fue directa, pues se trataba de una fractura.

Aunque no detalló cómo ocurrió el accidente ni la gravedad exacta de la lesión, la noticia se propagó rápidamente en redes sociales. Karina suele mantener su vida privada con bajo perfil, por lo que esta revelación generó una ola inmediata de mensajes de apoyo, pero sobre todo especulaciones.

El silencio de Adrián Marcelo que alimenta las dudas

Más allá del accidente, otro factor ha llamado poderosamente la atención: la ausencia total de comentarios públicos por parte de Adrián Marcelo. El conductor no ha hecho referencia al estado de salud de su esposa en ninguna de sus plataformas digitales.

Este silencio no pasó desapercibido. De hecho, ocurre en un momento especialmente sensible para la pareja, pues recientemente se han intensificado los rumores sobre una supuesta separación entre ambos.

Mientras Karina compartía imágenes desde el hospital, Adrián Marcelo continuó con su actividad habitual en redes sociales, promoviendo contenidos. Para muchos usuarios, este contraste resultó significativo.

El antecedente que detonó la especulación

Las versiones sobre una posible crisis matrimonial no son nuevas. El pasado 10 de enero, Adrián Marcelo anunció en su cuenta de X que se retiraría de manera indefinida de los escenarios de la comedia. Aunque aclaró que seguiría participando en el podcast Hermanos de Leche junto a Iván Fematt, la noticia generó sorpresa entre sus seguidores.

El anuncio llegó poco después de que se viralizara una captura de pantalla atribuida a su cuenta de Instagram, en la que aparecía un mensaje contundente: “Los 4 años más infelices de mi vida los viví aquí. Nunca se casen, raza”.

El conductor negó haber publicado ese texto y aseguró que se trató de un malentendido relacionado con inteligencia artificial. Sin embargo, la polémica ya estaba instalada y los rumores de separación comenzaron a crecer.

Desde entonces, ni Adrián Marcelo ni Karina Puente han emitido declaraciones oficiales sobre el estado de su relación.

Redes sociales: entre la preocupación y el debate

Tras conocerse la hospitalización de Karina, las plataformas digitales se llenaron de comentarios. Algunos usuarios se enfocaron exclusivamente en desearle pronta recuperación; otros, en cambio, retomaron las teorías sobre un distanciamiento con Adrián Marcelo.

Para una parte del público, el hecho de que Adrián Marcelo no haya compartido mensajes de apoyo visibles resulta llamativo, especialmente considerando la exposición mediática que ambos han tenido en el pasado.

Sin embargo, también hay quienes recuerdan que no todas las dinámicas de pareja se manejan públicamente y que la ausencia de publicaciones no necesariamente implica una ruptura.

¿Crisis o simple discreción?

La combinación de un accidente inesperado, antecedentes de polémica y silencio en redes ha sido suficiente para que los rumores cobren fuerza nuevamente. No obstante, hasta ahora no existe confirmación oficial de separación.

Karina Puente, por su parte, se ha limitado a informar sobre su estado físico sin hacer alusión a su situación sentimental. Adrián Marcelo, fiel a su estilo reservado cuando se trata de asuntos personales, tampoco ha abordado el tema.

Lo cierto es que el contexto actual mantiene al público atento. La hospitalización de Karina Puente ocurre en un momento donde cualquier detalle es analizado con lupa.

Por ahora, la prioridad parece ser la recuperación de Karina. Si bien la conversación se centra en la relación, lo único confirmado es que sufrió una fractura tras una caída.

