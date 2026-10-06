¿De qué murió Teresita Miranda, esposa de Chabelo? Su hijo revela por qué lo mantuvieron en privado

Casi dos años después de la muerte de Teresita Miranda, esposa de Xavier López "Chabelo", su familia finalmente habló sobre la causa de su fallecimiento. Fue su hijo, Xavier López Miranda, quien contó qué pasó aquel 3 de enero de 2025, cuando la familia recibió la noticia de su muerte.

Hasta ahora, los detalles se habían mantenido lejos de los medios. Cuando se confirmó el fallecimiento de Teresita, únicamente se informó que había muerto a los 88 años, sin explicar qué había ocurrido.

Ahora, su hijo reveló que todo sucedió de manera inesperada y que, de hecho, él había estado con ella ese mismo día.

¿De qué murió Teresita Miranda?

En entrevista con TVNotas, Xavier López Miranda explicó que su madre murió a causa de un infarto. De acuerdo con su relato, no había señales de que estuviera enfrentando algún problema de salud que hiciera pensar que su vida corría peligro.

Fue súper inesperada, fue un infarto. ¡Se fue a alcanzar a mi papá!, contó el productor al recordar a Teresita.

La noticia resultó todavía más difícil para la familia porque, según explicó, había convivido con su madre ese mismo día y ella no parecía tener ningún dolor o malestar que hiciera pensar en un desenlace así.

Su hijo reveló que todo sucedió de manera inesperada

La muerte de Teresita ocurrió casi dos años después de la de Chabelo, quien falleció el 25 de marzo de 2023. Para sus hijos, la pérdida de ambos padres en un periodo relativamente corto cambió por completo la dinámica familiar.

Xavier incluso habló de la relación que sus padres mantuvieron durante décadas y de lo mucho que su madre extrañaba a Chabelo.

Ella lo extrañaba todos los días, estaba muy presente, comentó. También reflexionó sobre esas parejas que permanecen tan unidas durante años que, cuando uno de ellos muere, el otro parece tener dificultades para continuar.

¿Por qué la familia de Teresita Miranda mantuvo en privado la causa de muerte?

La razón principal habría sido el duelo. Después de la muerte de Chabelo, la familia se mantuvo alejada de los reflectores y, cuando Teresita murió en enero de 2025, nuevamente optaron por vivir ese momento lejos de la atención pública.

Para Xavier López Miranda, enfrentar la muerte de sus dos padres ha sido complicado. Aunque han pasado varios años desde la partida de Chabelo, reconoció que todavía lo extraña.

Ha sido raro, lo extraño todos los días, expresó.

Por eso, la familia no consideró necesario hablar públicamente sobre las circunstancias de la muerte de Teresita en aquel momento. Primero necesitaban procesar lo ocurrido.

Después de la muerte de Chabelo, la familia se mantuvo alejada de los reflectores Saúl López

La revelación llega ahora de manera más natural, cuando sus hijos han podido hablar de sus padres desde otro lugar y recordar también la vida que construyeron juntos.

¿Quién fue Teresita Miranda, esposa de Chabelo?

Teresita Miranda fue una bailarina de origen cubano que llegó a México durante la década de 1950 para trabajar en Televicentro. Fue ahí donde conoció a Xavier López, quien años después se convertiría en una de las figuras más conocidas de la televisión mexicana como Chabelo.

La pareja estuvo casada durante más de cinco décadas y tuvo tres hijos: Óscar, Xavier y Juan Gabriel.

La pareja estuvo casada durante más de cinco décadas y tuvo tres hijos Cuartoscuro

A diferencia de Chabelo, Teresita prefirió mantenerse lejos de las cámaras. Su vida transcurrió principalmente en el ámbito familiar y pocas veces estuvo en el centro de la conversación pública.

Ahora, con la revelación de Xavier López Miranda, finalmente se conoce que Teresita Miranda murió de un infarto, aunque para su familia la noticia sigue estando marcada por la pérdida de dos de sus integrantes más importantes en menos de dos años.