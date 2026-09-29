Así está hoy Bruce Willis: su hija Tallulah comparte foto actual del actor

Bruce Willis volvió a aparecer en redes sociales con una nueva fotografía familiar. Esta vez fue su hija Tallulah Willis quien compartió una imagen del actor, en la que ambos protagonizan un momento de cariño que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

La fotografía fue publicada por Tallulah el pasado 28 de septiembre en su cuenta de Instagram y muestra al protagonista de “Duro de matar” sentado, mientras su hija se acerca para abrazarlo y darle un beso en la cabeza. Bruce aparece con los ojos cerrados y una expresión tranquila durante el momento junto a Tallulah.

Tallulah acompañó la publicación con el mensaje “So cute!”, además de dos emojis de besos, mientras que de fondo utilizó la canción Daydream Believer, de The Monkees. La imagen ofrece una nueva mirada al actor de 71 años, quien en los últimos años se ha mantenido alejado de la vida pública debido a su estado de salud.

La nueva aparición de Bruce Willis llega pocas semanas después de otro momento familiar especialmente importante: la boda de Tallulah con el músico Justin Acee, celebrada el pasado 8 de agosto en Idaho.

Bruce Willis también estuvo presente en la boda de Tallulah

Aunque Bruce Willis ya no suele aparecer públicamente como ocurría durante su etapa como actor, estuvo presente en la boda de Tallulah. La ceremonia se llevó a cabo en la propiedad familiar y contó con la presencia de sus seres queridos.

Entre las fotografías que se difundieron del enlace destacó una imagen en blanco y negro en la que Bruce aparece junto a Tallulah y su ahora esposo. En ella, el actor sonríe mientras abraza a su hija, quien se encuentra apoyada sobre su hombro, mientras Justin Acee sostiene una de las manos de Bruce.

La fotografía fue difundida a través de las imágenes de la boda publicadas por Vogue y se convirtió en una de las apariciones más recientes del actor antes de la nueva publicación de Tallulah.

Para la familia Willis, la presencia de Bruce en este momento tuvo un significado especial, pues se trató de uno de los acontecimientos más importantes en la vida de su hija. Ahora, la fotografía publicada en septiembre vuelve a mostrar al actor en un entorno íntimo y rodeado de sus seres queridos.

Mirada al actor desde las fotos de sus hijas

Bruce Willis, actor. JOLA; ENAV

Aunque el actor prácticamente desapareció de los reflectores después de retirarse de la actuación, sus familiares han permitido que sus seguidores tengan algunos vistazos de su vida cotidiana a través de las redes sociales.

Una de las apariciones más comentadas ocurrió en diciembre de 2024, cuando Tallulah y Scout Willis publicaron fotografías junto a su padre. En una de ellas, Bruce aparecía sentado junto a sus hijas mientras sostenía un letrero con la frase “Best Dad Ever”. Tallulah acompañó la publicación con la palabra “Grateful”, mientras que las imágenes mostraban al actor sonriente.

Las publicaciones de sus hijas se han convertido así en una de las principales formas en las que el público puede conocer cómo se encuentra Bruce en su vida cotidiana, aunque las fotografías no deben interpretarse como un parte médico sobre su estado de salud.

También se han difundido imágenes de Bruce junto a su familia en diferentes celebraciones. En marzo de 2025, por ejemplo, Demi Moore compartió fotografías para celebrar el cumpleaños número 70 del actor. En esas imágenes aparecía junto a su hija Tallulah y también junto a su nieta Louetta, hija de Rumer Willis.

En otra de las fotografías de aquella celebración, Bruce aparece abrazando a su nieta, mientras Demi Moore y Rumer se encuentran cerca de ellos. La publicación de Moore estuvo acompañada por un mensaje relacionado con el amor y la familia.

Más recientemente, en marzo de 2026, Demi Moore volvió a compartir imágenes con motivo del cumpleaños número 71 de Bruce. En ellas, el actor aparece junto a su nieta Louetta en diferentes momentos de cariño.

Estas apariciones han permitido que, pese a su retiro de la actuación y su ausencia de eventos públicos, Bruce continúe teniendo presencia ocasional en las redes sociales de sus hijas y de otros integrantes de su familia.

Rumer Willis también ha hablado sobre su padre

Además de las fotografías, sus hijas han ofrecido algunos detalles sobre cómo viven actualmente la relación con su padre.

Rumer Willis, la hija mayor de Bruce y Demi Moore, habló en mayo de 2026 sobre la situación de su padre y explicó que lo considera “bien” dentro de la realidad que enfrenta debido a su diagnóstico. También señaló que ha percibido una nueva ternura en él y que la familia continúa enfocándose en mantener la conexión con Bruce.

Tallulah, por su parte, también ha hablado anteriormente sobre la importancia de aceptar a su padre tal como se encuentra en cada momento. La familia ha explicado que sus encuentros con Bruce buscan centrarse en acompañarlo y mantener el vínculo familiar.

¿Cuál es el diagnóstico actual de Bruce Willis?

Bruce Willis. Backgrid/The Grosby Group

Bruce Willis fue diagnosticado inicialmente con afasia en 2022, una condición que afecta principalmente la capacidad para comunicarse y que puede dificultar el habla y la escritura.

En febrero de 2023, su familia informó que el diagnóstico había evolucionado a demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad neurodegenerativa que puede afectar principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro. En el caso de Bruce, su familia ha señalado que uno de los principales problemas está relacionado con el lenguaje y la comunicación.

Su esposa, Emma Heming Willis, ha explicado durante 2026 algunos aspectos de la enfermedad de Bruce. En junio, señaló que existen diferentes variantes de la demencia frontotemporal y precisó que la que padece su esposo afecta principalmente al lenguaje.

En septiembre de 2026, Emma también habló sobre el estado actual del actor y señaló que, pese a su diagnóstico, Bruce continúa estando “muy presente” y que ambos siguen teniendo momentos de conexión y alegría.

Bruce Willis se mantiene alejado de los reflectores

Desde que su familia confirmó su diagnóstico, Bruce Willis ha reducido considerablemente sus apariciones públicas y dejó la actuación. Sus familiares son quienes ocasionalmente comparten fotografías de él en momentos privados, como cumpleaños, celebraciones familiares y ahora la reciente visita de Tallulah.

La nueva imagen publicada el 28 de septiembre vuelve a poner al actor frente a sus seguidores, aunque esta vez desde un contexto completamente diferente al de sus años como una de las grandes figuras de Hollywood.

A sus 71 años, Bruce Willis continúa rodeado por sus cinco hijas, su esposa Emma Heming Willis y su exesposa Demi Moore, quienes han mantenido una relación cercana como familia. La fotografía de Tallulah es, sobre todo, otro vistazo a esa dinámica familiar y a la manera en que sus hijas continúan compartiendo momentos junto a él.