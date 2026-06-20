El Mundial dejó sin aire a Rod Stewart, necesitó oxígeno en pleno concierto

El cantante británico Rod Stewart encendió las alarmas de sus seguidores tras sufrir un severo malestar físico durante su presentación musical. El veterano intérprete requirió oxígeno de emergencia en pleno escenario para lograr finalizar su concierto de anoche en el estado de Utah.

El artista subió a la tarima del Utah First Credit Union Amphitheatre en la localidad de West Valley City con evidentes dificultades motrices. Los asistentes notaron de inmediato la falta de energía en el intérprete, quien limitó sus característicos movimientos a lo largo del recinto de espectáculos.

Rod Stewart sufriendo en el escenario. Foto: TMZ

La estrella de rock mostró signos visibles de dolor físico y buscó soporte constante en los elementos de la escenografía para evitar caer. Stewart se sostuvo fuertemente sobre sus propios instrumentos musicales, las barreras de contención e incluso utilizó un poste metálico para mantener el equilibrio.

El músico intentó disimular la fatiga marcando el ritmo con el pie ante la mirada atónita de los miles de espectadores presentes en la arena. La evidente crisis médica obligó a los elementos de su equipo de producción a intervenir de urgencia desde la zona de camerinos para brindarle asistencia.

Un miembro del staff irrumpió en el escenario con un tanque de oxígeno portátil para socorrer al legendario cantautor frente al público. El cantante inhaló profundamente del dispositivo médico en múltiples ocasiones para estabilizar sus signos vitales y evitar la suspensión del espectáculo.

La altitud y los estragos en la salud del rockero

A pesar del desgaste físico, el músico demostró su profesionalismo y utilizó su clásico sentido del humor para calmar la tensión del auditorio. El británico provocó las risas de la audiencia al confesar abiertamente por el micrófono que casi se desmaya minutos antes de recibir la asistencia respiratoria.

El equipo de logística instaló una silla en el centro del escenario principal para asegurar el bienestar del artista durante el resto de la velada. El ícono musical terminó su actuación sentado frente a sus fanáticos, priorizando su descanso tras el alarmante episodio vivido bajo los reflectores.

Rod Stewart inhalando de un tanque de oxígeno. Foto: TMZ

Los representantes del cantante evitaron emitir un comunicado oficial sobre la causa exacta de la descompensación de la leyenda del rock. Los reportes señalan directamente a la altitud de la ciudad de West Valley City, la cual supera los mil 310 metros sobre el nivel del mar.

Las condiciones geográficas de la entidad estadounidense afectaron la capacidad pulmonar del veterano artista durante su exigente rutina vocal. Este reciente percance médico ocurre pocos días después de que el intérprete canceló un concierto programado en la ciudad de San Diego.

De las gradas del Mundial a la asistencia médica

La oficina de prensa del cantante justificó la suspensión del recital en California bajo un diagnóstico médico de laringitis. Este cuadro clínico contrastó fuertemente con la vitalidad que el músico presumió apenas una semana antes en las tribunas del Mundial.

Rod Stewart cabeceando un balón. REUTERS

El cantautor asistió como aficionado al partido internacional entre las selecciones de Escocia y Haití en el torneo mundialista. El artista celebró eufóricamente en el estadio la victoria de los escoceses, escuadra que venció al combinado caribeño por un marcador de un gol a cero.

La intensa actividad en los últimos días evidenció el desgaste que experimenta el ícono del entretenimiento en su actual gira. Las productoras mantienen bajo revisión las próximas fechas del tour, a la espera de una evaluación médica exhaustiva sobre la salud del legendario vocalista.