Vive el futbol más allá de la cancha

El futbol dejó de ser un espectáculo que solo se disfruta desde las gradas o frente a una pantalla.

En Futlán: Tierra de Fútbol, la nueva experiencia instalada en Aztlán Feria de Chapultepec, los aficionados encuentran un punto de reunión que combina deporte, entretenimiento, gastronomía y juegos mecánicos en un mismo lugar.

Desde el momento en que los visitantes cruzan la entrada, el ambiente recuerda a una auténtica fiesta futbolera; música, colores, pantallas gigantes y cientos de aficionados vestidos con los colores de sus selecciones hacen una atmósfera donde cada gol se celebra como si se estuviera dentro del estadio.

El recorrido comienza entre zonas temáticas y espacios interactivos como: Paseo México, Zona Regia, Zona Chilanga, Zona Tapatía y Zona Caliente; así como la experiencia inmersiva.

Mucho más que un partido

Familias, grupos de amigos y turistas pueden participar en dinámicas, activaciones de marcas y experiencias diseñadas para poner a prueba sus habilidades futbolísticas; además la tecnología y el entretenimiento se mezclan para ofrecer una experiencia inmersiva que va mucho más allá de simplemente ver un partido.

Uno de los mayores atractivos de Futlán son las transmisiones de encuentros en vivo en megapantallas, sin embargo, el show de lucha libre es otro de los espacios más concurridos por las personas.

Llaves, vuelos y mucha adrenalina convierten a la lucha libre en uno de los espectáculos favoritos de las personas. EDGAR_SS

Los visitantes también tienen acceso a juegos mecánicos, atracciones familiares y espacios icónicos como la Rueda Aztlán 360, que ofrece una vista privilegiada del Bosque de Chapultepec y de la Ciudad de México.

La oferta gastronómica es otro de los puntos fuertes del recorrido, pues hay una gran variedad de alimentos y bebidas que se pueden disfrutar dentro de la experiencia.

Futlán: Tierra de Fútbol se destaca por reunir en un solo espacio distintas formas de entretenimiento, pues es posible pasar de la adrenalina de una montaña rusa a la emoción de un partido de futbol del evento más importante del mundo, una combinación que convierte la visita en una experiencia diferente para personas de todas las edades.

Con esta propuesta, Aztlán Feria de Chapultepec busca consolidarse como uno de los principales puntos de encuentro durante esta temporada futbolística, ofreciendo una alternativa para quienes desean vivir el deporte en comunidad sin necesidad de asistir al estadio. La entrada es libre pero también hay paquetes que se adaptan a la necesidad de cada persona. ¡Vive la experiencia completa en Futlán!