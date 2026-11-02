Dónde ver El más grande, la nueva serie biográfica de Muhammad Ali

La vida de Muhammad Ali, uno de los boxeadores más reconocidos de la historia, llegará a la televisión con una nueva producción que mostrará sus primeros triunfos deportivos, los conflictos que enfrentó fuera del ring y las decisiones que marcaron su carrera.

Bajo el título de Muhammad Ali: El más grande, la serie biográfica recuperará la historia del deportista estadounidense, quien pasó de ser un joven llamado Cassius Clay a convertirse en tres veces campeón mundial de peso completo.

La producción también explorará su entorno familiar y las tensiones sociales de Estados Unidos durante la década de 1960, una etapa que influyó en su desarrollo personal y profesional.

Jaalen Best interpreta a Muhammad Ali en El más grande, la nueva serie biográfica que llegará a Prime Video. Prime Video

Aquí puedes ver El más grande, la serie de Muhammad Ali en streaming

Muhammad Ali: El más grande, cuyo título original es The Greatest, se estrenará el miércoles 4 de noviembre de 2026 exclusivamente en Prime Video.

La serie tendrá ocho episodios y todos estarán disponibles desde el día de su lanzamiento, por lo que los espectadores podrán ver la historia completa sin esperar nuevos capítulos cada semana.

De acuerdo con Amazon, la producción llegará a más de 240 países y territorios, como parte de su oferta de series originales.

Para verla en México será necesario contar con acceso a Prime Video.

Jaalen Best interpreta a Muhammad Ali en El más grande, la serie biográfica que explora los inicios del boxeador. Prime Video

De qué trata El más grande, la serie biográfica de Muhammad Ali

La historia comienza después de que Cassius Clay ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma 1960, cuando el joven boxeador decidió concentrarse en alcanzar el campeonato mundial de los pesos pesados.

Su talento y personalidad llamaron la atención dentro del deporte, pero su ascenso ocurrió en una época marcada por la segregación racial y los movimientos que exigían mayores derechos para la población afroamericana.

La serie mostrará cómo esas circunstancias influyeron en sus decisiones, mientras construía una carrera que lo llevaría a enfrentarse con algunos de los mejores boxeadores de su generación.

Uno de los acontecimientos más importantes de su juventud fue su combate contra Sonny Liston en 1964, cuando consiguió el campeonato mundial de peso completo con apenas 22 años.

Sin embargo, la producción no estará centrada únicamente en las peleas. También abordará la relación del deportista con sus padres, su hermano y otras personas que tuvieron influencia en su vida.

Otro de los personajes que aparecerá será Malcolm X, líder religioso y activista con quien Ali mantuvo una relación cercana durante una etapa de su juventud.

La ficción también recuperará el proceso mediante el cual Cassius Clay adoptó el nombre de Muhammad Ali, una decisión vinculada con sus creencias religiosas y su identidad.

A diferencia de otras producciones que han contado la historia del boxeador, The Greatest es la primera serie de ficción autorizada sobre su vida y cuenta con la colaboración de los responsables de su legado.

Jaalen Best da vida a Muhammad Ali en El más grande, serie que retrata la juventud y carrera del boxeador. Prime Video

¿Quién interpreta a Muhammad Ali en El más grande y quiénes forman el reparto?

El actor Jaalen Best, conocido por su participación en All American: Homecoming, será el encargado de interpretar a Cassius Clay durante sus primeros años como boxeador y su transformación en Muhammad Ali.

Para reconstruir esta etapa, la producción reunirá a distintos actores que darán vida a familiares, entrenadores, rivales y personajes relacionados con la trayectoria del deportista.

El reparto principal está integrado por

Jaalen Best como Cassius Clay y Muhammad Ali.

Omari Hardwick como Cassius Clay Sr., padre del boxeador.

Dana Gourrier como Odessa Clay, madre de Ali.

Kai Parham como Rudy Clay, hermano del protagonista.

Amin Joseph como Sonny Liston, campeón mundial de peso completo.

Giovanni Ribisi como Angelo Dundee, entrenador de Muhammad Ali.

Michael Ealy como Malcolm X, activista y líder religioso.

Jaalen Best interpreta a Muhammad Ali en El más grande, serie biográfica que también explora sus relaciones familiares y personales. Prime Video

Quién está detrás de El más grande, la nueva producción sobre Muhammad Ali

La serie fue creada por Ben Watkins, responsable de Cross, quien también participa como productor ejecutivo y showrunner, encargado de supervisar el desarrollo creativo de la historia.

Entre las compañías involucradas se encuentra Outlier Society, productora de Michael B. Jordan, actor conocido por interpretar a Adonis Creed en la franquicia cinematográfica Creed.

El proyecto también cuenta con la participación de Blue Monday Productions, Authentic Studios, Roc Nation, Polygram Entertainment y Grace: A Storytelling Company.

Uno de los nombres más importantes del equipo es Lonnie Ali, viuda del boxeador, quien participa como productora ejecutiva y contribuye a la realización de esta adaptación autorizada.

La colaboración con los responsables del legado del deportista permitió desarrollar una historia que no se limita a los acontecimientos conocidos de su carrera, sino que también presta atención a su vida familiar.

La producción llega diez años después de la muerte de Muhammad Ali, ocurrida el 3 de junio de 2016, cuando tenía 74 años.

A lo largo de su carrera profesional, el boxeador consiguió 56 victorias, incluidas 37 por nocaut, y sufrió cinco derrotas. También protagonizó combates históricos contra Joe Frazier y George Foreman, además de conquistar tres veces el campeonato mundial de peso completo.