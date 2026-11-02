¿Diva o uno de los seres más lindos? Carlos Quintanilla, productor de Carlota, revela cómo es trabajar con Belinda

Belinda se prepara para interpretar a la emperatriz Carlota en una nueva serie histórica, pero su participación también ha puesto sobre la mesa los rumores que durante años han acompañado a la cantante sobre su supuesta actitud de diva.

El productor Carlos Quintanilla, quien trabajó con ella durante las grabaciones de Carlota, habló sobre su experiencia y respondió a los comentarios que señalan a la artista como una persona complicada dentro de las producciones.

Durante una entrevista con el reportero Tobby Tobias, Quintanilla no solo defendió a la cantante, sino que también reveló por qué la eligió para interpretar a una de las figuras más conocidas del Segundo Imperio Mexicano.

Belinda protagonizará la serie Carlota, cuyo productor, Carlos Quintanilla, defendió a la cantante de los rumores de diva. IG belindapop

Productor de Carlota defiende a Belinda de los rumores de diva

A lo largo de su carrera, Belinda ha enfrentado comentarios sobre su comportamiento detrás de cámaras. Sin embargo, Carlos Quintanilla aseguró que su experiencia trabajando con ella fue diferente a lo que algunas versiones señalan.

El productor fue cuestionado directamente sobre la supuesta actitud complicada de la cantante y respondió que, durante las grabaciones de Carlota, encontró a una persona cercana con sus compañeros y comprometida con el proyecto.

“Estupenda. Yo no sé, de verdad, Beli es uno de los seres humanos más lindos que yo conozco”, expresó al recordar cómo fue convivir con ella durante el rodaje.

Quintanilla también compartió algunas anécdotas que, según contó, reflejan la relación que Belinda mantuvo con los integrantes de la producción, especialmente durante las jornadas de trabajo realizadas en España.

Uno de los detalles que recordó fue que la cantante aprovechaba sus viajes a México para llevar regalos y alimentos a sus compañeros, además de organizar momentos especiales para el equipo.

“Nos llevó mariachis, cada vez que viajaba a México porque además, estaba viajando siempre a sus conciertos y demás, nos traía todos los dulces que no hay en España”, relató.

De acuerdo con el productor, esos gestos ayudaron a construir un ambiente de convivencia entre los actores y el personal que participó en la realización de la serie.

“Entonces nos tenía muy consentidos, y sus compañeros son lo máximo y se la pasaron increíble, hicimos una familia linda en Carlota”, agregó.

Belinda interpreta a la emperatriz Carlota en una serie histórica cuyo productor destacó su profesionalismo durante las grabaciones. IG belindapop & elle_mexico

Carlos Quintanilla explica por qué persisten los rumores sobre Belinda

Durante la conversación, el productor también fue cuestionado sobre las razones por las que continúan apareciendo comentarios relacionados con el supuesto comportamiento de Belinda, pese a las experiencias positivas que otros integrantes de la industria puedan tener con ella.

Quintanilla consideró que las historias sobre conflictos entre celebridades suelen generar mayor interés que los testimonios de quienes mantienen buenas relaciones laborales.

“Porque a la gente le encanta el conflicto. Si estuviéramos todos tranquilos en casa y tal, siempre es bueno un rumor por ahí”, comentó.

Sin embargo, dejó claro que su opinión sobre la cantante se basa en el trabajo que compartieron durante las grabaciones y destacó la manera en que asumió sus responsabilidades como protagonista.

“Yo sí puedo decir que Beli es una profesional en toda la extensión de la palabra, es una mujer apasionada, entregada”, aseguró.

El productor no identificó algún conflicto específico relacionado con Belinda ni señaló a las personas responsables de difundir esos comentarios. Su respuesta estuvo centrada en la percepción pública que suele rodear a las figuras del entretenimiento.

Incluso relacionó el tema con la historia de Carlota y Maximiliano de Habsburgo, personajes cuya vida privada también ha sido objeto de distintas versiones a lo largo de los años.

“Carlota va de rumores; son los rumores de la pareja imperial del último imperio mexicano. Entonces, pues hemos vivido los rumores y es divertido echar rumores”, expresó.

Belinda da vida a la emperatriz Carlota en la nueva serie histórica, cuyo productor destacó su entrega y profesionalismo. IG belindapop & elle_mexico

¿Por qué Belinda fue elegida para interpretar a la emperatriz Carlota?

Además de hablar sobre su experiencia con la cantante, Carlos Quintanilla explicó que Belinda siempre estuvo entre sus primeras opciones para protagonizar la serie histórica.

Según contó, desde que comenzó a imaginar el proyecto encontró una relación entre la presencia de la artista dentro de la música pop y la figura de Carlota, quien fue emperatriz de México durante el Segundo Imperio.

“Desde que pensé Carlota, pensé que ella era la emperatriz del pop y había que darle un homenaje con nuestra emperatriz Carlota”, declaró.

La elección también estuvo relacionada con el tipo de personaje que buscaban construir para la ficción. El equipo creativo quería presentar una interpretación que no se limitara a la imagen tradicionalmente asociada con la realeza.

Quintanilla explicó que su intención era mostrar a una Carlota más moderna, con una personalidad que permitiera explorar distintas facetas de la mujer que llegó a México junto a Maximiliano de Habsburgo.

“Queríamos hacer una Carlota moderna, divertida y creo que Beli lo tiene todo para interpretarla”, señaló.

Para el productor, la experiencia de Belinda frente a las cámaras y su personalidad pública encajaban con esa propuesta, por lo que decidió confiarle uno de los personajes principales de la historia.

Belinda interpreta a Carlota junto a Maximiliano de Habsburgo en la serie histórica cuyo productor defendió su profesionalismo. IG belindapop & elle_mexico

Qué historia contará Carlota, la nueva serie protagonizada por Belinda

La producción retomará la vida de Carlota de Bélgica, quien se convirtió en emperatriz de México después de que su esposo, Maximiliano de Habsburgo, aceptara la corona del país en 1864.

La pareja llegó durante el periodo conocido como el Segundo Imperio Mexicano, una etapa marcada por los enfrentamientos entre el gobierno imperial y las fuerzas republicanas encabezadas por Benito Juárez.

Carlota tuvo una participación activa en los asuntos del imperio y llegó a ejercer funciones de gobierno durante las ausencias de Maximiliano, una faceta que forma parte de su historia política.

Su vida también estuvo marcada por la caída del proyecto imperial. En 1866 viajó a Europa para buscar apoyo, mientras la situación política y militar en México se complicaba para su esposo.

Maximiliano fue fusilado en Querétaro el 19 de junio de 1867, mientras que Carlota permaneció en Europa durante el resto de su vida y murió en Bélgica en 1927.

La serie protagonizada por Belinda retomará a esta figura histórica desde una perspectiva que, según explicó Carlos Quintanilla, busca presentar una personalidad menos solemne y explorar los rumores que rodearon a la pareja imperial.