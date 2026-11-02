José Eduardo Derbez rompe el silencio sobre su separación de Paola Dalay; aclara rumores de infidelidad

José Eduardo Derbez se ha convertido en tema de conversación después de que se diera a conocer que su relación con Paola Dalay llegó a su fin. La noticia sorprendió a sus seguidores, quienes durante varios años estuvieron pendientes de la historia de amor de la pareja.

Aunque ambos habían mostrado diferentes etapas de su relación públicamente, en los últimos meses comenzaron a surgir dudas sobre lo que estaba pasando entre ellos. Incluso, en algunas ocasiones tuvieron que responder a los comentarios que aseguraban que estaban atravesando una crisis.

Instagram: Paola Dalay

Ahora que se conoce su separación, el hijo de Eugenio Derbez decidió hablar sobre el tema y responder algunas preguntas de la prensa.

José Eduardo Derbez habla sobre los problemas que tuvo con Paola Dalay

Durante una entrevista con El Junket, el actor fue cuestionado sobre su separación de Paola Dalay y los motivos que los llevaron a terminar su relación.

En lugar de compartir detalles sobre las discusiones o diferencias que pudieron haber tenido, José Eduardo prefirió explicar que, como sucede con muchas parejas, su noviazgo pasó por momentos buenos y otros que fueron más complicados.

“Hay momentos de subir y bajar una relación y aquí pues tocó bajar”.

Durante la conversación también salió a relucir que los rumores sobre una posible ruptura no eran nuevos, pues meses atrás ya se había hablado de que José Eduardo y Paola estaban pasando por dificultades.

En aquel entonces, los dos habían rechazado las versiones que circulaban sobre el final de su noviazgo, por lo que ahora surgieron preguntas sobre lo que realmente ocurría entre ellos.

Al recordar los comentarios que surgieron meses antes, José Eduardo explicó que durante ese periodo todavía estaban tratando de encontrar una solución a los problemas que tenían.

“En ese tiempo estábamos obviamente tomando distancia y viendo qué se podía solucionar, pero pues no, no se solucionó claramente”.

Instagram

Pese a que ya no están juntos, el actor aseguró que entre ellos no existe una mala relación y que todavía conservan el cariño y la amistad que construyeron durante los años que compartieron.

“Pero estamos muy bien y aparte somos muy amigos y nos llevamos muy bien”.

José Eduardo Derbez niega infidelidad tras su ruptura con Paola Dalay

Entre las preguntas que recibió el actor también estuvo una relacionada con una posible infidelidad, luego de que en redes sociales comenzaran a circular comentarios sobre la vida sentimental de Paola Dalay.

Las especulaciones surgieron después de que la influencer apareciera en una fotografía junto al futbolista César Romo durante el Gran Premio de México de Fórmula 1.

Captura de pantalla

A partir de esa imagen, algunos usuarios comenzaron a relacionarlos sentimentalmente y cuestionaron si el deportista tenía algo que ver con la separación de Paola y José Eduardo.

Frente a estos comentarios, un reportero le preguntó directamente al hijo de Eugenio Derbez si una infidelidad, por parte de cualquiera de los dos, había sido uno de los motivos por los que terminaron.