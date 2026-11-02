¿Cómo cayó Jesús Ochoa de un elevador? El actor reaparece y rompe el silencio

El actor mexicano Jesús Ochoa reapareció y rompió el silencio sobre la caída que sufrió de un elevador, accidente que lo obligó a tomar una pausa en sus actividades teatrales.

Aunque la familia del actor ya había aclarado que se encontraba estable tras lo ocurrido durante una función de “Perfume de Gardenia”, Ochoa decidió hablar con la prensa para explicar lo que realmente ocurrió y cómo se encuentra.

Jesús Ochoa habla sobre su caída de un elevador

Jesús Ochoa, actor. @jesusochoamex

A su regreso a los escenarios, el actor reconocido por sus papeles en producciones como “La ley de Herodes” y “Atrapen al gringo” recordó el momento en que cayó del elevador cuando iba a realizar su entrada a escena.

Me iban subiendo en el elevador, llego a la parte de arriba y traca, oigo un, un tronido”, relató.

El actor señaló que después de escuchar aquel sonido cayó sin comprender inicialmente qué había sucedido.

Ni supe que era el cable, para abajo”, narró entre risas.

En esta línea, destacó la atención que recibió por parte de paramédicos y la preocupación de sus compañeros de elenco. Además, respecto a las posibles responsabilidades detrás del incidente, fue claro:

Mira, fue un accidente, fue un accidente y los accidentes pasan siempre en el teatro, no es culpa de nadie”, expresó, al tiempo que confirmó que los elevadores de la producción estaban siendo revisados.

¿Cómo está el actor tras el accidente?

Jesús Ochoa, actor. @jesusochoamex

Cuestionado sobre su recuperación, el actor Jesús Ochoa reconoció que todavía tiene molestias y que no ha recuperado completamente su condición física.

No al cien, no al cien, pero ahí va, ahí va. Sí fue un buen golpe”, respondió.

Asimismo, explicó que el incidente no tuvo las consecuencias que inicialmente se temían, pero que continúa con inflamación en una rodilla y dolor en uno de los talones.

En este sentido, aclaró que no fue necesario trasladarlo a un hospital ni solicitar atención de la Asociación Nacional de Actores (ANDA). Según su declaración, un médico acudió a su domicilio para realizarle una revisión y hacerle un ultrasonido como parte de la valoración.

Por las lesiones menores que tuvo, el actor dijo estar agradecido de que no le pasará nada más grave y recordó que antes de salir a escena había realizado ejercicios de preparación física.

Afortunadamente había calentado y estirado y todo eso y la libré”, comentó y agregó que con un golpe así puede una persona quedar paralítica.

Respecto a que, si le quedó el temor de volver a subirse a un elevador, el actor respondió:

Yo me voy a volver a subir al elevador. Pues como cuando chocas o cuando vas a caballo y te tumba, ¿verdad? Si no te subes inmediatamente, te queda el trauma. Había paramédicos, había paramédicos y tenemos seguro”, afirmó.

A pesar del susto, Jesús Ochoa ahora continúa con sus compromisos en “Perfume de Gardenia”, mientras las revisiones de seguridad siguen en marcha.

Fue una caída de 3 metros

Aunque inicialmente se informó que el desplome había sido de aproximadamente 10 metros, la hija del actor, Jesusa Ochoa, aclaró que la altura real fue de alrededor de tres metros, por lo que pidió evitar la difusión de información incorrecta.

La versión de que había caído de una altura de 10 metros inicialmente circuló por las declaraciones de Luis de Alba, compañero de elenco de Jesús Ochoa.

Tras esa primera declaración fue que los seguidores de Ochoa se preocuparon y provocó inquietud alimentando las especulaciones sobre la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con las explicaciones del productor de la obra, Omar Suárez, el accidente ocurrió debido a una falla en el mecanismo del elevador, luego de que uno de los engranes jalara incorrectamente el cable de acero, provocando que se rompiera y la plataforma cayera.

La familia agradeció las muestras de preocupación y cariño recibidas, mientras que la producción de “Perfume de Gardenia” señaló que se revisarían las condiciones de seguridad del mecanismo para evitar otro incidente.