Jude Bellingham enciende las redes sociales tras posar en ropa interior para Calvin Klein

Jude Bellingham cambió por un momento los uniformes de fútbol y los looks de lujo por una propuesta mucho más atrevida. El centrocampista del Real Madrid se convirtió en el nuevo rostro de la línea de ropa interior masculina de Calvin Klein y protagonizó una campaña que rápidamente despertó todo tipo de reacciones en redes sociales.

Jude Bellingham protagoniza su primera campaña para Calvin Klein

Después de varias semanas de rumores, la firma estadounidense confirmó la colaboración y presentó las primeras imágenes de la campaña, en la que Bellingham aparece con prendas en blanco y negro pertenecientes a la colección Icon Cotton Stretch.

Tras varias semanas de rumores, Calvin Klein confirmó a Jude Bellingham como su nuevo embajador y las primeras imágenes de la campaña desataron comentarios en redes sociales. IG calvinklein

El lanzamiento no tardó en generar conversación entre sus seguidores, quienes inundaron las publicaciones con comentarios sobre el atractivo del deportista y su nueva faceta como modelo.

En el video promocional, el jugador de 23 años aparece inicialmente con una camiseta de tirantes blanca y jeans, una combinación sencilla que remite a los básicos característicos de la marca.

Sin embargo, conforme avanza la producción, la atención se concentra en los distintos diseños de ropa interior que luce frente a la cámara, todos con la emblemática pretina con el logotipo de Calvin Klein.

Con casi 57 millones de seguidores en Instagram, el centrocampista británico volvió a demostrar que su influencia va mucho más allá del fútbol. IG calvinklein

Las reacciones no se hicieron esperar. Entre los comentarios que circularon en las publicaciones de la firma y del propio futbolista destacaron mensajes como “Gracias Calvin, lo entendiste todo” y “Excelente forma de comenzar noviembre”. La campaña también acumuló miles de interacciones en poco tiempo, confirmando el interés que despierta el británico más allá de las canchas.

Así fue la primera campaña de Jude Bellingham para Calvin Klein

Bajo el concepto The Icon Underneath, que puede traducirse como “el ícono que llevas debajo”, la campaña busca relacionar la confianza personal con la comodidad de las prendas que forman parte del día a día.

El jugador de 23 años compartió su emoción por trabajar con una de las firmas más reconocidas de la moda y aseguró sentirse honrado por esta colaboración. IG calvinklein

La sesión fotográfica se realizó en Madrid bajo la dirección y el lente de Oliver Hadlee Pearch. Lejos de recurrir a escenarios recargados, la producción apuesta por una estética minimalista, con iluminación cuidada y encuadres que colocan al futbolista en el centro de la narrativa visual. Incluso incorpora un guiño a una de sus imágenes más reconocibles: la celebración de brazos abiertos con la que suele festejar sus goles.

¿Qué dijo Jude Bellingham sobre su colaboración con Calvin Klein?

En el backstage compartido por GQ España, Bellingham expresó su emoción por formar parte de esta colaboración. El deportista aseguró sentirse honrado por protagonizar su primera sesión fotográfica para Calvin Klein y explicó que conectó con el mensaje de la campaña.

Entre prendas blancas y negras, Jude Bellingham mostró su faceta como modelo en una producción minimalista fotografiada en Madrid por Oliver Hadlee Pearch. IG calvinklein

Disfruté mucho trabajando en esta campaña. Me gustó la idea del ‘ícono debajo’: que la confianza empieza por sentirse a gusto con uno mismo”, compartió sobre la experiencia.

¿Qué prendas luce Bellingham para Calvin Klein?

La colección que protagoniza Bellingham es Icon Cotton Stretch, una propuesta que reúne diferentes siluetas de ropa interior masculina confeccionadas con una mezcla de algodón elástico, diseñada para ofrecer suavidad, flexibilidad y soporte.

De Louis Vuitton a Calvin Klein, el futbolista del Real Madrid consolida su presencia en la industria de la moda con nuevas colaboraciones IG calvinklein

Entre los modelos que aparecen en la campaña están Boxer Brief, Low Rise Trunk, Hip Brief y Slim Boxer. También destaca el lanzamiento del Icon Cotton Stretch Shine Trunk, que actualiza la clásica pretina de la firma con un acabado brillante y la tecnología Infinity Bond.

Las campañas de moda de Jude Bellingham

La colaboración con Calvin Klein representa un nuevo capítulo en la relación de Bellingham con la industria de la moda. El inglés se ha consolidado como una figura cuyo estilo despierta interés dentro y fuera del terreno de juego.

Su gusto por firmas de lujo como Louis Vuitton, Hermès y Saint Laurent, así como sus apariciones en eventos y campañas, han contribuido a construir una imagen que trasciende el fútbol.

Hace apenas unos días, el centrocampista también posó con los nuevos uniformes que Louis Vuitton diseñó para el Real Madrid, otra muestra de la conexión entre el club y las grandes casas de moda.

Además, esta no es su primera incursión en el universo de la ropa interior: en 2024 participó en una campaña de SKIMS, la marca cofundada por Kim Kardashian.

Ahora, con Calvin Klein, Bellingham se suma a la lista de figuras del deporte y el entretenimiento que han protagonizado campañas de la firma, entre ellas Bad Bunny, Jeremy Allen White, Carlos Alcaraz y Raphinha.