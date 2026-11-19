Rels B anunció este 19 de noviembre dos conciertos más en el Palacio de los Deportes, luego de agotar las seis fechas que ya tenía programadas en la Ciudad de México. Con este anuncio, el cantante español suma ocho presentaciones en la capital como parte de su Flakk Tour 2027.

El regreso del intérprete de “A Mí” se anunció en un principio con tres conciertos para el 7, 8 y 10 de septiembre de 2027. Ante la demanda, se agregaron funciones para el 11, 12 y 14 del mismo mes. Ocesa informó el 18 de noviembre que los boletos para las seis presentaciones se habían agotado.

Edgar Negrete Lira

Rels B suma dos fechas en el Palacio de los Deportes

El cantante español agotó seis fechas y ante la demanda, Ocesa dio a conocer que se añadieron dos fechas más, es decir, Rels B se presentará también el próximo 12 y 13 de octubre del 2027 en el Palacio de los Deportes.

El Palacio de los Deportes ya ha sido escenario de una serie de conciertos de Rels B. En septiembre de 2025, el artista llenó el recinto en seis ocasiones como parte de su gira A New Star World Tour, con la que reunió a más de 100 mil asistentes en la capital.

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¿Cuándo será la preventa de boletos para las nuevas fechas de Rels B?

Si eres de los que no alcanzó boleto para las fechas anteriores, tienes una oportunidad más, ya que será este 20 de noviembre cuando se realice la preventa Banamex.

En esta preventa solamente podrán comprar aquellas personas que tengan alguna tarjeta de crédito o débito de dicho banco. La venta se realizará en Ticketmaster.

rels b

Por otra parte, si no eres cliente de este banco, no te preocupes, ya que en el venta general, la cual ocurrirá el 21 de noviembre en Ticketmaster, podrás comprar tus boletos con cualquier tarjeta bancaria.

Para su regreso, Rels B prepara un espectáculo de alrededor de dos horas y media con 42 canciones, de acuerdo con la información de Ticketmaster. Las dos nuevas presentaciones abren otra oportunidad para quienes se quedaron sin boletos.

Precios de boletos para Rels B en Palacio de los Deportes

A continuación, te dejamos los precios con cargos para los conciertos de Rels B en CDMX.

VIP: $3,854.50

PISTA: $2,467.50

NIVEL B: $3,211.50

NIVEL C: $2,467.50

NIVEL D: $1,847.50

NIVEL E: $1,227.50