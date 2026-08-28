Regresa la Beatlemanía nocturna a la colonia Nápoles con concierto especial

Reviven los clásicos de The Beatles que sonarán en la Ciudad de México con un concierto especial que promete una noche llena de nostalgia, rock británico y canciones que marcaron generaciones.

Este espectáculo será encabezado por el legendario grupo Morsa, agrupación mexicana especializada en recrear la música del cuarteto de Liverpool con un alto nivel de energía y buena vibra, que tendrá lugar el próximo viernes 28 de agosto en el Hotel Belair UNIQUE, ubicado en Dakota 95, colonia Nápoles, en Benito Juárez, el lugar de los fans de The Beatles de todas las edades, quienes podrán revivir varias etapas de la historia de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr en un solo show.

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En esta misma noche hará presencia la mujer Disco, Liliana Singer, quien busca transformar la noche en luces de colores y buena música de los años 70. “La música Disco es un movimiento que nació para quedarse y nunca pasará de moda porque representa libertad, alegría y unión, y hoy más que nunca, México necesita esos momentos que nos devuelvan la esperanza y nos recuerden que juntos somos más fuertes”, expresó.

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Serán dos conciertos en una eterna noche y cada escenario será una fiesta que se extenderá en toda la colonia Nápoles, al ritmo de los mejores éxitos de la música disco de los 70 y las mejores rolas del cuarteto de Liverpool.

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Ya puedes apartar tu lugar para este gran evento de rock de los 70 y 80, y la música de The Beatles, mandando un mensaje de WhatsApp al 55-30-49-84-11.

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No dejes pasar esta oportunidad y asiste este próximo viernes 28 de agosto en el Hotel Belair UNIQUE.