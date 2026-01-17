Redes señalan similitudes entre 'Belladona', nuevo tema de Kenia Os, y 'Flash y Pose' de Emjay

La reciente presentación de "Belladona", la nueva canción de Kenia Os, no solo marcó otro lanzamiento en su carrera musical, sino que también desató una ola de críticas y comparaciones en redes sociales. Desde las primeras horas tras su estreno, usuarios comenzaron a señalar un parecido evidente entre este tema y "Flash y Pose", canción de la artista Emjay, lo que abrió un intenso debate: ¿se trata de inspiración o de un plagio disfrazado?

Para muchos internautas, la similitud no se limita a un detalle aislado. Argumentan que el concepto general, la vibra, el estilo sonoro e incluso el aura estética de "Belladona" recuerdan de manera directa al trabajo previo de Emjay. Las comparaciones se multiplicaron rápidamente, con comentarios asegurando que ambas canciones parecen compartir una misma esencia, lo que encendió aún más la polémica.

¿Coincidencia creativa o mensaje con intención?

El debate tomó mayor fuerza cuando Emjay decidió subir un video a TikTok utilizando el audio de su canción "Flash y Pose". Aunque no mencionó directamente a Kenia Os, para muchos usuarios el gesto fue interpretado como una respuesta indirecta a la controversia. En redes, comenzaron a circular teorías que apuntan a que la publicación tenía una intención clara, como si la cantante estuviera diciendo: "yo lo hice primero".

Algunos fans escribieron frases como: "No entendí, ¿me están diciendo que le copió?", "Suena igual que la nueva canción de Kenia Os" o "Esto se siente como una indirecta muy directa". Otros fueron más sarcásticos, asegurando que Kenia Os estaba “reviviendo carreras” o que debía “buscar otro concepto”.

La situación se volvió tendencia, y el nombre de Kenia Os comenzó a aparecer en conversaciones relacionadas no solo con su música, sino con la originalidad de su propuesta artística. Aunque la cantante no ha emitido una postura oficial sobre las comparaciones, el silencio también ha sido interpretado de distintas maneras por los usuarios.

Para algunos seguidores, es normal que dentro de la industria musical existan referencias, influencias y coincidencias, especialmente en géneros similares. Sin embargo, otros consideran que el parecido es tan marcado que resulta difícil ignorarlo, alimentando la idea de que no se trata solo de inspiración.

En medio de la polémica, lo cierto es que "Belladona" ha logrado colocarse en el centro de la conversación digital, aunque no precisamente por las razones esperadas. La discusión sigue creciendo y deja abierta una pregunta recurrente en la música actual: ¿dónde termina la inspiración y dónde comienza la copia?

Así suena "Belladona", la nueva canción de Kenia Os