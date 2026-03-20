¿Se recuperó? Stevie Young de AC/DC deja el hospital tras sentirse mal en Argentina 

Momentos de tensión vivieron los seguidores de AC/DC luego de que se diera a conocer la hospitalización de su guitarrista, Stevie Young, tras su llegada desde Chile. El músico presentó un malestar que obligó a su ingreso a un hospital local en Argentina, justo días antes de una serie de conciertos clave en su gira por Latinoamérica.

La noticia generó incertidumbre no solo entre los fans, sino también dentro del entorno del tour, ya que la banda australiana se encuentra en una etapa crucial de su regreso a los escenarios internacionales.

El alta médica que tranquiliza a los fans

Afortunadamente, el panorama cambió rápidamente. Luego de someterse a diversos estudios médicos, los especialistas determinaron que el estado de salud del guitarrista era estable, por lo que recibió el alta hospitalaria en menos de 24 horas.

De acuerdo con el comunicado oficial de la productora, el músico se encontraba de buen ánimo y evolucionando favorablemente desde el primer momento. Incluso, se destacó su entusiasmo por regresar al escenario cuanto antes, disipando así los temores de una posible cancelación.

Este giro positivo fue recibido con alivio por miles de seguidores que ya esperan verlo nuevamente en acción junto a la legendaria agrupación.

Stevie Young es dado de alta

La gira sigue en pie: Argentina y México en la mira

Pese al susto inicial, la agenda de AC/DC no sufrió modificaciones. La banda tiene programados tres conciertos en el Estadio River Plate de Buenos Aires los días 23, 27 y 31 de marzo, marcando su regreso a Argentina después de 16 años.

Posteriormente, el tour continuará en México con tres fechas confirmadas en la Ciudad de México, donde se presentarán en abril (fechas estimadas alrededor del 8, 12 y 16 de abril, sujetas a confirmación oficial de recintos).

En cuanto a los boletos en México, los precios han generado gran conversación entre los fans, con rangos aproximados que van desde los $1,200 hasta más de $6,500 pesos mexicanos, dependiendo de la zona y la experiencia.

Un regreso histórico con el “Power Up Tour”

La actual gira marca un momento clave para la banda, no solo por su regreso a Latinoamérica, sino también por la reunión de figuras emblemáticas. Brian Johnson vuelve como vocalista principal, acompañado por Angus Young, Stevie Young, Matt Laug y Chris Chaney.

El tour toma su nombre del álbum Power Up, consolidando una nueva etapa para el grupo tras años de cambios en su alineación.

AC/DC: una leyenda que no pierde fuerza

Desde su primer concierto el 31 de diciembre de 1973 en Sídney, AC/DC ha construido una trayectoria imparable. Con más de 200 millones de discos vendidos, la banda se mantiene como uno de los pilares del rock mundial.

Su álbum Back in Black no solo es el más vendido en la historia de una banda, sino también uno de los discos más exitosos de todos los tiempos, con más de 50 millones de copias.

Reconocidos por el Rock and Roll Hall of Fame desde 2003, los australianos continúan llenando estadios y conquistando nuevas generaciones.

¿Todo quedó en un susto?

El episodio de salud de Stevie Young parece haber quedado atrás, pero dejó claro el enorme impacto que tiene cada integrante de la banda en sus seguidores.

Por ahora, todo apunta a que el guitarrista estará listo para subir al escenario y cumplir con una de las giras más esperadas del año. La pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿fue solo un susto o una advertencia en medio de una agenda exigente?

Stevie Young Grosby Group

Lo cierto es que, con el alta médica confirmada, el show debe continuar… y los fans ya cuentan los días para verlo.

AAAT*