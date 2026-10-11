¿Recuerdas a Annie y Hallie? Lindsay Lohan vuelve a interpretarlas y las felicita por su cumpleaños

Lindsay Lohan es una de las actrices que muchos recuerdan por las películas que protagonizó durante su infancia y adolescencia. Aunque actualmente se encuentra en una etapa muy diferente de su vida, de vez en cuando sorprende a sus seguidores al recordar algunos de los personajes que la hicieron famosa.

Entre las producciones más queridas de su carrera se encuentra Juego de Gemelas, una película de Disney que llegó a los cines en 1998 y que, a pesar de los años, sigue siendo una de las favoritas de quienes crecieron viendo las aventuras de Annie James y Hallie Parker.

Foto: Instagram Lindsay Lohan

La historia de dos hermanas que se conocen por casualidad en un campamento de verano conquistó al público, no solo por las situaciones divertidas que vivían, sino también por el plan que idearon para reunir a sus padres después de haber pasado toda su infancia separadas.

Precisamente, hay un detalle de esta película que los fans más atentos seguramente recuerdan: el cumpleaños de las protagonistas. Y es que, de acuerdo con la historia, ambas nacieron un 11 de octubre.

Lindsay Lohan felicita a Annie y Hallie por su cumpleaños

Los seguidores de Juego de Gemelas recibieron una sorpresa este 11 de octubre, después de que Lindsay Lohan compartiera un video en sus redes sociales para felicitar a Annie James y Hallie Parker por su cumpleaños.

Lo curioso de esta felicitación es que la actriz no se limitó a dedicarles unas palabras, sino que decidió interpretar nuevamente a las dos hermanas, recreando una conversación entre ellas como si los personajes siguieran en contacto.

En la grabación, Lindsay aparece primero como Annie, la gemela que creció en Londres junto a su mamá y que se caracterizaba por hablar con acento británico.

“Hola, Hallie. Feliz cumpleaños ¿Si sabes que es 11 d octubre?”.

Tras esta primera aparición, la actriz cambia de personaje para convertirse en Hallie, quien pasó su infancia en California junto a su papá y que, a diferencia de su hermana, hablaba con acento estadunidense.

“Annie, eres tan divertida. Por supuesto que sé que es 11 de octubre. Feliz cumpleaños, hermana”.

En la cinta, las hermanas fueron separadas cuando eran muy pequeñas debido al divorcio de sus padres. Mientras Annie se quedó a vivir en Londres con su mamá, Hallie creció en California junto a su papá.

Ninguna sabía que tenía una hermana gemela hasta que, por casualidad, ambas terminaron asistiendo al mismo campamento de verano.

Al principio, las niñas no se llevaban nada bien, pero después de descubrir que eran hermanas comenzaron a conocerse y decidieron cambiar de identidad para poder convivir con el padre o la madre que nunca habían conocido.

Foto: @lindsaylohan

A partir de ese momento, las dos pusieron en marcha un plan para intentar que sus papás volvieran a enamorarse, lo que dio paso a varias de las escenas más recordadas de la película.

¿Cuántos años tenía Lindsay Lohan cuando hizo Juego de Gemelas?

Para muchos espectadores, uno de los aspectos más sorprendentes de Juego de Gemelas fue descubrir que Annie y Hallie no eran interpretadas por dos actrices diferentes, sino por la misma niña.

En aquel entonces, Lindsay Lohan tenía apenas 11 años cuando participó en el rodaje de la película y ya había cumplido los 12 cuando se estrenó en 1998.

A pesar de su corta edad, logró darles personalidades distintas a las hermanas. Por un lado, Annie era más educada y reservada, mientras que Hallie tenía una actitud más relajada, traviesa y aventurera.

Su trabajo en esta producción fue uno de los primeros grandes pasos de su carrera en Hollywood y abrió el camino para que años después protagonizara otras películas juveniles que también se volvieron muy populares.

Entre ellas se encuentra Chicas Pesadas, estrenada en 2004, que sigue siendo una de las cintas más conocidas de la actriz.

De hecho, hace unos días Lindsay también recordó esta producción con motivo del Día de Chicas Pesadas, que los fans celebran cada 3 de octubre, al recrear una de sus escenas más famosas.