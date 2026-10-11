Nicolas Cage frena a Amazon por la IA: La razón de la cancelación de ‘Spider-Noir’

El misterio de la salida de Nicolas Cage de la serie ‘Spider-Noir’ ha quedado resuelto y todo se debe a la inteligencia artificial. Durante un panel en la New York Comic Con, el actor explicó sus razones por las cuales decidió terminar su contrato con Amazon y, de paso, advertir que luce complicado volver a trabajar con la compañía de Jeff Bezos.

Cage dijo durante el panel que la razón por la cual no habrá una segunda temporada de ‘Spider-Noir’ es porque decidió negarse a firmar una cláusula de cesión de derechos para el uso de IA durante la producción de la serie.

De acuerdo con reportes publicados por Variety, el actor expuso las diferencias ideológicas que lo distanciaron de la plataforma de streaming tras la cancelación del proyecto, a pesar del éxito de audiencia que cosechó en la plataforma.

“Amazon es una empresa muy afín a la IA, al punto de haber invertido 50 mil millones de dólares en OpenAI. Yo no soy un actor afín a la IA, así que ¡conecten los puntos! No soy miembro de su club. No firmé la exención para permitirles usar IA en ‘Spider-Noir’. Probablemente no vuelva a trabajar con ese estudio, pero está bien”, declaró Cage ante la audiencia.

El actor dijo que su predilección es trabajar con gente que apuesta por procesos de creación artesanales, alejado de la inteligencia artificial y del mundo digital automatizado.

Tengo que juntarme con estos directores jóvenes que son Gen Z y que están haciendo las cosas a su manera, ya sea a través de la cultura de YouTube o lo que sea. Lo están haciendo desde cero y a mano. Quiero unirme a eso”, enfatizó el actor.

La participación de Cage en el panel en Nueva York cerró con la revelación de su próximo proyecto con HBO, empresa que ahora es parte de Skydance, producto de la fusión entre Paramount y Warner Bros Discovery.

“Mi agente anda por ahí escuchando... ¿está bien que sea el primero en anunciarlo, verdad? Voy a hacer ‘True Detective’”, finalizó.