¿Lo viste? El mensaje subliminal que sale en la película de Michael Jackson y casi nadie descubrió

Las películas biográficas suelen esconder pequeños guiños para los seguidores más observadores, y Michael parece no ser la excepción.

En los últimos días comenzó a circular una curiosa observación hecha por un espectador que asegura haber descubierto un detalle casi imperceptible durante la parte final de la película. Según relata, en uno de los planos cerrados sobre Michael Jackson, sus rizos parecen formar la palabra "Love".

El detalle pasa tan rápido que resulta muy fácil no verlo en una primera función. De hecho, quien compartió el hallazgo explicó que únicamente lo notó mientras veía la película en el cine, aunque decidió no tomar fotografías ni grabar la escena por respeto a las normas contra la piratería.

A partir de ese momento surgió la duda entre los fanáticos: ¿se trata de un mensaje colocado intencionalmente por los realizadores o simplemente es una coincidencia visual?

¿Dónde aparece el supuesto mensaje?

De acuerdo con quienes aseguran haber detectado el detalle, la palabra puede apreciarse durante uno de la gira de despedida.

La cámara enfoca de cerca a Michael Jackson y, por unos segundos, la forma de algunos rizos alrededor de su cabeza parece dibujar la palabra "Love".

Película Michael

Es un instante muy breve y por eso suele pasar desapercibido. Además, la carga emocional de la escena hace que la atención del público esté centrada en el personaje y no en elementos tan específicos como el peinado o el encuadre.

Por esa razón, muchos espectadores terminaron la película sin notar absolutamente nada fuera de lo común.

¿Realmente es un mensaje subliminal?

Hasta ahora no existe ninguna confirmación oficial por parte del director, del equipo creativo o de los productores de la película que indique que ese detalle fue colocado de manera deliberada.

Por ello, la supuesta palabra "Love" debe entenderse como una interpretación realizada por algunos espectadores y no como un hecho comprobado.

Película Michael

Sin embargo, quienes apoyan esta teoría consideran que tendría sentido debido a que el amor es uno de los mensajes que la película transmite en distintos momentos de la historia.

Desde esa perspectiva, el supuesto detalle visual reforzaría la idea de que el cariño, la empatía y la paz fueron valores que Michael Jackson intentó reflejar tanto en su música como en buena parte de su carrera artística.

.¿Qué muestra la película Michael?

La cinta, dirigida por Antoine Fuqua, presenta un recorrido por la vida del llamado Rey del Pop y tiene como protagonista a Jaafar Jackson, sobrino del cantante.

La historia se concentra principalmente en el ascenso artístico de Michael, desde sus primeros años con los Jackson 5 hasta convertirse en una de las figuras más importantes de la música mundial gracias a discos como Off the Wall, Thriller y Bad.

Además de recrear algunos de sus conciertos y videos más emblemáticos, la película explora episodios que marcaron su vida personal.

Uno de los temas centrales es la complicada relación con su padre, Joseph Jackson, cuya disciplina extrema dejó profundas huellas en la infancia del artista.

Película Michael Michael Movie

También se muestra el proceso mediante el cual Michael comenzó a tomar el control de su carrera como solista, alejándose poco a poco del manejo familiar para construir su propio camino dentro de la industria musical.

El lado más humano del Rey del Pop

La producción también dedica parte de su historia a mostrar aspectos personales que marcaron la vida del cantante.

Se abordan temas como el desarrollo del vitíligo, las cirugías estéticas, el accidente sufrido durante la grabación de un comercial de Pepsi en 1984 y las consecuencias físicas que enfrentó después de las quemaduras que sufrió en el cuero cabelludo.

Al mismo tiempo, el biopic intenta retratar a Michael Jackson como una persona reservada, sensible y profundamente marcada por una infancia llena de presión, elementos que ayudan a entender mejor su personalidad fuera de los escenarios.

Soundtrack de la película 'Michael' Michael Jackson

¿Vale la pena volver a verla?

Si ya viste Michael, quizá tengas un nuevo motivo para regresar al cine o revisar nuevamente la escena final cuando la película llegue a plataformas digitales.

Eso sí, conviene hacerlo con una idea clara: el supuesto mensaje oculto no ha sido confirmado oficialmente y, hasta el momento, sigue siendo una interpretación compartida por algunos espectadores.

La próxima vez que llegues a los minutos finales de la película, observa con atención el plano cercano del personaje. Tal vez encuentres la palabra "Love"... o quizá concluyas que solo se trata de una curiosa coincidencia. Sea cual sea el resultado, el detalle ya ha despertado la conversación entre los seguidores del legado de Michael Jackson.