Reaparece hijo de Luis Miguel en antro de Acapulco

Miguel Gallego Arámbula, hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, volvió a llamar la atención en redes sociales luego de ser captado en un antro de Acapulco. El video comenzó a circular a unos días de que se difundieran versiones sobre una supuesta hospitalización de “El Sol” en Nueva York, información que fuentes cercanas al cantante han calificado como falsa.

Las imágenes fueron presentadas en el programa Ventaneando y atribuidas al paparazzo Hanzel Zárate. En el clip se observa al joven de 19 años bailando y conviviendo con amigos en un club nocturno llamado Montana, en Acapulco, Guerrero.

El video generó comparaciones inmediatas con Luis Miguel en su juventud. Durante la emisión, Ricardo Manjarrez comentó que Miguel Gallego parecía “la calca del papá en los noventa”, una frase que resumió buena parte de la reacción del público ante el parecido físico entre padre e hijo.

Miguel Gallego Arámbula aparece en un antro de Acapulco

El video muestra a Miguel Gallego Arámbula en un ambiente relajado, bailando y disfrutando de la noche con un grupo de amigos. De acuerdo con Univision, el material fue difundido por Hanzel Zárate, quien afirmó que el joven fue captado en un club de Acapulco y salió del lugar durante la madrugada.

La escena llamó la atención porque Miguel Gallego ha mantenido un perfil privado durante casi toda su vida. Aracely Arámbula ha protegido durante años la imagen de sus hijos, por lo que cada aparición pública del joven suele generar conversación mediática.

En redes, varios usuarios destacaron que el hijo de Luis Miguel se ve cada vez más parecido al cantante durante su etapa de juventud, especialmente por el cabello, la forma de moverse y la actitud despreocupada frente a la cámara.

Luis Miguel y su hijo

El parecido con Luis Miguel en los noventa

Uno de los elementos que más conversación provocó fue la comparación con El Sol en décadas pasadas. Luis Miguel fue una de las figuras más fotografiadas del entretenimiento latino desde muy joven, por lo que su imagen de los años ochenta y noventa sigue muy presente en el imaginario del público.

En el caso de Miguel Gallego, algunos usuarios señalaron que el parecido físico se ha vuelto más evidente conforme crece. También hubo comentarios sobre su estilo y la manera en que se desenvuelve frente a las cámaras, pese a que no tiene una carrera pública como sus padres.

El video se suma a otras apariciones recientes del joven. En marzo, Ventaneando difundió imágenes de Miguel Gallego y su hermano Daniel en un aeropuerto, lo que marcó una de las primeras veces en que sus rostros fueron mostrados con mayor claridad en televisión.

Los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula

Luis Miguel y Aracely Arámbula son padres de Miguel y Daniel Gallego Arámbula. Durante años, la actriz mantuvo a sus hijos alejados de los reflectores, aunque en los últimos meses han comenzado a circular más imágenes de ellos en espacios públicos.

Miguel, el mayor, tiene 19 años. Su vida privada ha sido protegida por su madre, por lo que su presencia en videos de paparazzi ha generado interés.

bgpa