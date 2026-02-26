Tricia Tuttle: Alemania la señala, cineastas la defienden

El gobierno alemán anunció que convocó hoy a los dirigentes de la empresa organizadora de la Berlinale, en cuya ceremonia de clausura un director de cine acusó a Alemania de ser cómplice de genocidio contra los palestinos, mediante su apoyo a Israel.

El diario Bild, que cita fuentes cercanas a la empresa, KBB, apuntó que la directora de la Berlinale, Tricia Tuttle, será destituida de su cargo durante esa reunión.

Consultado, el Ministerio de Cultura confirmó que la “reunión extraordinaria del consejo de supervisión de KBB” se celebrará “a iniciativa del ministro Wolfram Weimer”, que lo preside.

Según un informe del Parlamento, Weimer dijo el miércoles a la Comisión de Cultura que desea que la reunión sirva para “arrojar luz sobre los hechos ocurridos” durante la 76 edición del certamen y “discutir sobre el futuro del festival”.

En cambio, según la misma fuente, el ministro “contradijo las especulaciones difundidas por la prensa, según las cuales ya se tomó una decisión” sobre Tricia Tuttle.

Al ser cuestionada sobre un posible despido, la empresa KBB aludió a una “información falsa”, sin dar más detalles.

Por su parte, un portavoz del gobierno se refirió en rueda de prensa a una reunión para hablar sobre “la futura orientación” del festival.

Tricia Tuttle, de 56 años, dirigió una edición de la Berlinale marcada por un debate sobre si los cineastas deberían posicionarse o no políticamente, con el conflicto en Oriente Medio como telón de fondo.

Más de 80 profesionales del cine criticaron en una carta abierta el silencio de la Berlinale sobre la guerra en Gaza, acusando al festival de censurar a los artistas “que rechazan el genocidio” cometido, según ellos, por Israel en el territorio palestino.

Galardonado el sábado por la noche por su película Chronicles from the Siege, el director sirio-palestino Abdallah al-khatib acusó al gobierno alemán de ser “cómplice del genocidio cometido en Gaza por Israel”.

El único miembro del gobierno que asistió a la gala de entrega de premios fue el ministro de Medio Ambiente, el socialdemócrata Carsten Schneider, quien abandonó la sala en ese momento.

Además del discurso de Al Khatib, el ministro Weimer reprocharía a Tuttle que se hubiera fotografiado con el equipo de esa película, rodeada de varios hombres con kufiyas y enarbolando una bandera palestina.

APOYAN A TUTTLE

Pese a la tormenta que atraviesa Tuttle, más de 700 integrantes de la industria fílmica, entre los que se encuentran Sean Baker, Todd Haynes, Tilda Swinton, Kleber Mendonça Filho y Ari Folman, entre otros, han firmado una petición para defenderla de toda la crítica que está recibiendo por el desarrollo de la Berlinale.

Si una junta extraordinaria está convenida para decidir el futuro del liderazgo del festival, es un problema serio que muestra la relación entre la libertad artística y la independencia institucional. Defendemos la Berlinale como un lugar de intercambio cultural, porque es más que un encarpetado y titulares, es un espacio para el cruce de perspectivas, las cuales se hicieron por invitados, no por su directiva.

Se supone que es un espacio en el que las narrativas cuestionan y surgen tensiones sociales, desenvolviendo un discurso, que es el corazón del cine”, expresa la carta abierta.

“EL CINE SÍ ES POLÍTICO”

El mexicano Michel Franco, durante la promoción en España de su película Dreams, abordó la polémica que desató el silencio de Wim Wenders, presidente del jurado, quien dijo que el cine debe estar al margen de la política.

La verdad es que nunca le presto mucha atención a las conferencias de prensa, y la polémica me entristeció porque durante los 10 días de la Berlinale se hablaba de eso y no de las películas. El cine es político, por supuesto, eso lo sabemos todos los directores, el cine es un espejo de la realidad y la trasciende en muchos sentidos.

Cuando una película funciona y llega al gran público, afecta la manera en que la gente piensa. Entonces, claro que es un ejercicio político. Yo escribo mis películas con total libertad, no creo en la autocensura y no permitiría que mi cine se usara como propaganda”, explicó.

También estuvo hablando sobre la crisis migratoria en Estados Unidos, sobre todo porque su cinta aborda el propio fenómeno social. Y lamentó la persecución emprendida por ICE contra la comunidad latina.

Con información de DPA

cva*