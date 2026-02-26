¿De qué murió Héctor Zamorano, exparticipante de 'La Academia'?; su papá lo revela

Héctor Zamorano, exparticipante de La Academia, falleció hace unos días y su familia fue la encargada de revelar de qué murió el cantante, quien participó en la primera generación del reality show.

Fueron sus propios seres queridos quienes explicaron cuál fue la causa del fallecimiento y recordaron que el artista atravesaba desde hace tiempo por complicaciones de salud que marcaron los últimos años de su vida.

Héctor Zamorano

¿De qué murió Héctor Zamorano?

El padre del exintegrante de La Academia dio detalles claros sobre la situación médica que enfrentó su hijo en sus últimos momentos en una entrevista para Ventaneando. Según explicó, se trató de una emergencia grave que requería reanimación cardiopulmonar inmediata, pero lamentablemente no hubo respuesta favorable.

“Murió de un paro cardiorespiratorio y nada más. Ya no aguantó más su cuerpo (…), deseábamos con el alma que ya no sufriera, que descansara. Y Dios nos permitió y nos hizo caso”.

Especial

Con estas palabras confirmó que la causa fue un paro cardiorespiratorio, una condición que ocurre cuando el corazón y la respiración se detienen de forma súbita. A pesar de los intentos médicos, su cuerpo no resistió más.

El padre del cantante también compartió que algunos de los excompañeros del reality La Academia tuvieron un gesto solidario con la familia. Comentó que llevaron una corona de flores hasta su domicilio, detalle que consideró significativo en medio del momento complicado que atraviesan.

Especial

Así fueron los últimos días de Héctor Zamorano

Sobre sus últimos momentos, también habló su hermano ante los medios de comunicación. De acuerdo con su testimonio, la familia permaneció cercana y unida, acompañándolo en todo momento.

“Gracias a Dios, estuvo con nosotros, con la familia completa, mucho tiempo, y fue donde empezamos ahora sí que a apapacharlo, a tenerlo y siempre estar unidos con él”.

Héctor Zamorano Instagram

La enfermedad que enfrentaba el exintegrante de La Academia

La familia de Héctor Zamorano señaló que el cantante padecía una enfermedad crónica. No se dieron detalles específicos sobre el diagnóstico ni sobre las afectaciones exactas que tuvo en su vida diaria, pero reconocieron que fue un proceso largo que impactó su bienestar.

A lo largo de entrevistas anteriores, el propio cantante habló sobre momentos difíciles en el plano emocional. Él mismo confesó haber atravesado episodios de depresión.

En mensajes compartidos con el programa Ventaneando, expresó de manera directa lo que estaba viviendo.

“No tengo motivación, no tengo ánimo ni energía y bueno, son muchas cosas más. Ya tengo tiempo que no tengo ganas de despertar. Me gustaría estar en un hoyo donde nadie sepa de mí, desaparecer. Solo me la paso llorando. Ya no encuentro mi lugar en este mundo y cada día se me hace más difícil despertar”.

PJG