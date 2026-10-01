Ramón Ayala celebrará 80 años de vida y 72 de trayectoria en la Plaza México

Ramón Ayala se presentará el próximo 10 de octubre en la Plaza de Toros México, donde celebrará sus 80 años de vida y 72 años de trayectoria musical. El llamado “Rey del Acordeón” señaló que, aunque la presentación forma parte de un recorrido de despedida, todavía no considera que haya llegado el momento definitivo de retirarse de los escenarios.

“Aunque este concierto en la Ciudad de México sea un recorrido de despedida, no puedo asegurar que sea el último encuentro con mis seguidores, nos faltan un poco más todavía y dejo en manos de Dios la decisión sobre cuándo terminará definitivamente mi carrera sobre los escenarios”, expresó Ramón Ayala durante una conferencia de prensa realizada en la Plaza de Toros México.

El músico habló sobre su próxima presentación y recordó que uno de sus objetivos profesionales era ofrecer un concierto en este recinto.

“Uno de mis más grandes retos fue poder cantar aquí en esta Plaza México y logré cumplir este deseo e ilusión de hacer uno de mis conciertos en este emblemático lugar. A Dios le pido mucha salud y gracias a él he podido recorrer varias partes de México y Estados Unidos y aún nos faltan muchos más. El próximo 10 de octubre, a mis 80 años, celebraré 72 años de trayectoria”, dijo.

Ramón Ayala prepara invitados para su concierto

Durante la presentación en la Ciudad de México, Ramón Ayala adelantó algunos de los invitados que participarán en el concierto. Entre ellos se encuentra su nieto Christofer, quien cantará dos o más canciones y también tocará el acordeón.

El cantante también confirmó la participación de Eduin Caz, integrante de Grupo Firme, además de otros cuatro invitados especiales cuyos nombres serán dados a conocer durante el concierto.

Otra de las canciones que formará parte del repertorio será “El Milagro”, tema que, de acuerdo con Ramón Ayala, le fue regalado por Marco Antonio Solís para que lo grabara. El músico señaló que la interpretará por primera vez en la Plaza México.

Asimismo, explicó que invitó a un mariachi de Los Ángeles, California, con el que realizará un homenaje a Cornelio Reyna. Durante este segmento interpretará algunas de las canciones que ha grabado a lo largo de su carrera y que considera entre las más representativas de su trayectoria.

Una trayectoria de más de siete décadas

Iván Hernández, promotor de la presentación, señaló que durante la gira de despedida de Ramón Ayala por Estados Unidos se realizaron 27 conciertos que, según indicó, registraron localidades agotadas en arenas con capacidad para más de 10 mil personas.

El promotor agregó que todavía quedan fechas pendientes dentro del recorrido de despedida del cantante.

Ramón Ayala es una de las figuras vinculadas al desarrollo y difusión de la música norteña y regional mexicana. Durante la conferencia, el cantante señaló que cuenta con 113 discos grabados y habló de la importancia que tiene para él reencontrarse con el público mexicano en esta etapa de su carrera.

El concierto está programado para el 10 de octubre en la Plaza de Toros México, donde Ramón Ayala celebrará sus ocho décadas de vida y más de siete décadas dedicadas a la música.