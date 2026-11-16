Ramayana: El nacimiento de una leyenda. súper producción india que desafía a Hollywood  

La película Ramayana: El nacimiento de una leyenda y que es considerada como la película india en hindi más cara de la historia con un presupuesto de 200 millones de dólares, se convirtió en un éxito mundial al lograr recaudar en su primer fin de semana de estreno 147.5 millones de dólares.

La idea detrás de este filme, que fue dirigido por Nitesh Tiwari, se trató siempre de ofrecerle al mundo entero una súper producción que se pudiera comparar con las grandes obras de Hollywood, compartiendo la cosmovisión del pueblo indio a través de la historia del Ramayana, uno de los dos grandes poemas épicos del hinduismo -junto al Mahabharata- que se centra en Rama, Príncipe de Ayodhya quien es considerado la séptima encarnación del Dios Visnú.

Para poderle dar esa estructura, la pieza clave fue Namit Malhotra, productor indio y CEO de DNEG, empresa líder en efectos especiales que ha sido galardonada con múltiples premios Oscar por cintas como Inception, Interstellar y Duna.

La idea fue traer una historia cinematográfica de más de cien años del cine indio, colaborando con los mejores y más destacados técnicos de Occidente, para poder lanzar algo que sea genuinamente original y único en su tipo", conto a Excéslior Malhotra y prosiguió.

Creo que ahí es donde la colaboración entre Nitesh y yo ha sido increíblemente estratégica y poderosa, ya que él proviene de una escuela con una narrativa realmente sincera y muy emotiva, que realmente da vida a los personajes que tienen que vivir y respirar en ese universo absolutamente único. Por otro lado mi trabajo fue asegurarme de que intentáramos aprovechar todo el gran talento y la tecnología que tenemos para poder tomar esa visión y crear un aspecto visual que sea tan único que el mundo nunca lo haya visto antes”, contó en entrevista con Excélsior Namit Malhotra.

Por su parte, el director Nitesh Tiwari, famoso en la India por cintas como Dangal y Bawaal, aseguró a este diario que además de ver una historia muy humana, el público mexicano verá un gran espectáculo fílmico.

Lo que hemos hecho es representar esos valores, esas emociones, esas relaciones de una manera muy fascinante y visualmente espectacular, para que no solo sea emocionalmente conmovedora, sino también visualmente cautivadora para el público de todo el mundo, convirtiéndola en un espectáculo cinematográfico completo para que la gente salga con sus familias, la disfrute y se lleve a casa cosas muy bonitas” , apuntó el director de 54 años.

Súper estrellas de Bollywood para el mundo

El filme, que es una coproducción entre la India y Estados Unidos, se centra en los primeros capítulos del Ramayana y abarca la juventud de Rama, su matrimonio con Sita, el destierro que sufren y el secuestro de Sita por Ravana, rey de los demonios.

Para los personajes centrales de la historia, que tendrá una segunda entrega fílmica, los productores reunieron a grandes estrellas indias del país. Ranbir Kapoor, quien pertenece a una de las dinastías más importantes de Bollywood le da vida a Rama; la súper estrella india Yash hace lo propio con Ravan y Sai Pallavi, una de las actrices más queridas y respetadas en la India, interpreta a Sita.

Es un momento de orgullo para todos nosotros. El hecho de estar aquí sentados hablando sobre una historia tan cercana a nuestros corazones y que ha sido la guía moral de miles de millones de personas a través de generaciones durante más de cuatro mil años, nos llena de orgullo. Estamos sumamente honrados y agradecidos de ser parte de este viaje y realmente espero que personas de todo el mundo vengan y experimenten nuestra cultura, nuestro patrimonio y nuestras raíces de la India”, contó a Excélsior Ranbir Kapoor.

Con respecto a la importancia de estrenar este filme a nivel mundial y sobre su propia cultura, que puede parecer ajena a distintas latitudes, la súper estrella Yash hizo un comparativo muy sencillo para dejar en claro que todo lo que es diferente tiene su propio atractivo.

Imagina un mundo con un solo tipo de comida. Si tuviéramos un solo tipo de gastronomía, ¿no sería aburrido? La belleza del mundo radica en que todos somos diferentes y llevamos la vida de distintas maneras. Todos aportamos nuestras propias experiencias, nuestros propios sabores y nuestras propias creencias. El mundo es hermoso porque existen diferentes culturas, comportamientos, sistemas de creencias y personas. Así que imagina que el arte te dé ese poder. Estamos tratando de compartir nuestro país, nuestra cultura e incluso nuestras experiencias emocionales del pasado con otra cultura, otra civilización y otro país”, relató Yash, de 40 años.

Por su parte Sai Pallavi, habló de cómo fue el primer día en el que los tres coincidieron.

Me pusieron en una habitación con los mejores actores de nuestro país y fue un proceso que me llenó de humildad porque tienes la oportunidad de ver a otro ser humano interpretar a un personaje distinto. He visto muchísimas de sus películas, sin embargo, verlos transformados en Ravana y Rama fue una sensación completamente diferente. Traté de no pensar demasiado en mi propio personaje porque no quería quedarme atrapada en mi cabeza, simplemente me dejé llevar por su energía y fue extraordinario”, detalló Pallavi.

Ramayana: El nacimiento de una leyenda ya está en la cartelera de nuestro país y complementa su reparto con Ravi Dubey, Arun Govil, Anupam Kher y Rakul Preet Singh. Cabe destacar que la música corrió a cargo del multopremiado Hans Zimmer.