"Quiero tener 10 o 15": Santa Fe Klan no descarta tener otro bebé con su ex, Maya Nazor

Santa Fe Klan volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de una entrevista que rápidamente se viralizó, en la que habló sin filtros sobre su vida personal, su familia y, especialmente, sobre su relación con Maya Nazor, su ex pareja y madre de su hijo Luca, el menor que cambió por completo su forma de ver la vida.

Durante una charla con el youtuber Gusgri, el rapero guanajuatense cuyo nombre real es Ángel Jair Quezada Jasso ejó claro que, más allá de las polémicas o de su situación sentimental actual, la familia sigue siendo una prioridad absoluta. Con total naturalidad, sorprendió al revelar que su deseo de paternidad es mucho más grande de lo que muchos imaginaban. "Quiero tener unos 10 o 15 hijos", confesó, dejando ver que formar una familia numerosa es uno de sus grandes sueños, incluso si eso no implica mantener una relación amorosa tradicional.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue cuando habló de Maya Nazor, con quien mantiene un vínculo cercano pese a ya no ser pareja. Santa Fe Klan fue claro al asegurar que el cariño y el respeto entre ambos permanecen intactos, principalmente por el bienestar de Luca, el menor que los une de por vida. "Siempre la voy a querer, es bonita y es la mamá de mi hijo", expresó el cantante, dejando ver que no existe resentimiento entre ellos.

El rapero explicó que la convivencia entre ambos es cordial y madura, algo que considera fundamental para la crianza de su hijo. "Me la llevo chido con ella. Llegó y se la choco a la Maya así como un compa. Andaba ella, chido. Y le doy las gracias siempre, gracias por cuidar al niño", relató, mostrando una faceta mucho más familiar y agradecida, lejos de la imagen rebelde que suele proyectar en el escenario.

En cuanto al apoyo económico, Santa Fe Klan fue contundente. Aseguró que no escatima gastos cuando se trata de su hijo y de la madre de éste, pues considera que cumplir como padre va mucho más allá de lo emocional. Para él, garantizar el bienestar del menor es una responsabilidad que asume con orgullo.

Pero lo que realmente desató conversación fue cuando no descartó la posibilidad de tener otro hijo con Maya Nazor, aun sin retomar una relación sentimental. De acuerdo con lo dicho en la entrevista, Santa Fe Klan considera que Maya seguirá siendo una persona fundamental en su vida, no solo por el pasado que compartieron, sino por el presente y futuro que los une a través de Luca.

El artista dejó entrever que, para él, el concepto de familia no está limitado a una estructura tradicional. Su prioridad es el amor, el respeto y la estabilidad emocional del menor, así como la construcción de un entorno sano donde sus hijos puedan crecer con libertad y apoyo.

Con estas declaraciones, Santa Fe Klan mostró una faceta más íntima y reflexiva, dejando claro que, pese al éxito y la fama, su mayor proyecto sigue siendo la familia y el amor incondicional por su hijo Luca.