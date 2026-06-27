¿Eres hijo de Chayanne? Entonces tienes que conocer a tus “hermanos”

Hablar de Chayanne es referirse a uno de los artistas más queridos de Latinoamérica. Su talento sobre los escenarios, la cercanía que mantiene con sus seguidores y su carisma lo han convertido en una figura muy especial para varias generaciones.

Tanto es así que, desde hace algunos años, miles de fans lo han nombrado con cariño como el "Papá de Latinoamérica", un apodo que el cantante ha tomado con humor y afecto.

Incluso, en distintas ocasiones, Chayanne ha hecho bromas sobre este título. Una de las más recordadas ocurrió durante el Día del Padre, cuando compartió una fotografía en redes sociales invitando a sus seguidores a incluirlo simbólicamente en las fotos familiares, algo que provocó miles de reacciones y comentarios.

Sin embargo, lejos de las bromas y el cariño de sus fans, muchos se preguntan cómo es su faceta como padre y cuántos hijos tiene el intérprete de éxitos como "Torero" y "Tiempo de Vals".

¿Cuántos hijos tiene el cantante Chayanne?

Chayanne es padre de dos hijos, fruto de su matrimonio con Marilisa Maronesse, con quien contrajo matrimonio en 1992.

A lo largo de los años, la pareja ha formado una familia sólida y unida. Sus hijos han desarrollado sus propios proyectos profesionales y han expresado en diversas ocasiones el amor y admiración que sienten por él.

Lorenzo Valentino

El cantante se convirtió en padre por primera vez a los 28 años con el nacimiento de Lorenzo Valentino Figueroa, el 14 de agosto de 1997.

Lorenzo estudió Negocios y Finanzas y ha desarrollado una carrera en el mundo empresarial. Además, es creador de contenido digital y modelo, actividades que comparte con sus seguidores en redes sociales.

Uno de los proyectos que más llamó la atención fue su participación en el programa de televisión Exatlón Estados Unidos. Aunque su paso por la competencia concluyó a inicios de año, expresó que había sido una experiencia enriquecedora y un honor formar parte del reality.

Isadora Sofía Figueroa

La segunda hija de Chayanne, Isadora Sofía Figueroa, nació el 10 de diciembre del 2000. Al igual que su padre, decidió seguir el camino de la música y se ha desarrollado como cantante y compositora.

Su pasión por el arte estuvo presente desde pequeña, por lo que fortaleció su formación en la Escuela de Música Frost de la Universidad de Miami.

Gracias a su talento y dedicación, Isadora ha comenzado a construir su propia trayectoria dentro de la industria musical, logrando incluso una nominación al Latin GRAMMY en la categoría de Mejor Artista Nuevo.

Aunque Chayanne ha conquistado escenarios alrededor del mundo y cuenta con una carrera llena de éxitos, uno de los roles más importantes de su vida es el de padre.

A través de los años, ha demostrado el profundo amor que siente por sus hijos y el orgullo que le generan sus logros. Y aunque para millones de seguidores seguirá siendo el "Papá de Latinoamérica", para Lorenzo e Isadora ese título tiene un significado mucho más especial: el de un padre presente y orgulloso de su familia.