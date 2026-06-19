Chayanne ya está listo para el Día del Padre y quiere aparecer en tu foto familiar

Con la llegada del Día del Padre también regresa una de las tradiciones más divertidas de las redes sociales: incluir a Chayanne en las fotos familiares. Y es que el cantante, considerado por miles de fans como el "papá de Latinoamérica", no quiso quedarse fuera de la celebración.

A unos días de esta fecha especial, el intérprete puertorriqueño sorprendió a sus seguidores con una publicación que rápidamente se volvió viral y provocó miles de reacciones.

Chayanne pide ser incluido en la foto familiar por el Día del Padre

Aunque parezca una broma, fue el propio Chayanne quien compartió una fotografía en sus redes sociales para que "todos sus hijos" puedan agregarlo a sus imágenes familiares este Día del Padre.

"Mis hijos, se acerca el Día del Padre... así que les dejo esta foto para que hagan la de nosotros juntos. Quiero ver nuestras mejores fotos en familia", escribió el cantante acompañado de un emoji de diversión.

La publicación fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes no tardaron en responder a la divertida propuesta del artista.

Reacciones de seguidores: los “hijos” de Chayanne responden

Como era de esperarse, la publicación causó furor entre los usuarios de redes sociales y ya acumula miles de reacciones y comentarios.

Entre las respuestas destacan decenas de montajes realizados por sus seguidores, quienes aprovecharon la fotografía para crear imágenes familiares junto al intérprete de éxitos como "Y tú te vas".

La creatividad no tardó en hacerse presente y muchos usuarios compartieron divertidas ediciones que rápidamente comenzaron a circular en distintas plataformas digitales.

El ingenio de los fans convierte la publicación en tendencia

Si algo caracteriza a los seguidores de Chayanne es el sentido del humor con el que han adoptado la idea de considerarlo el "papá de Latinoamérica".

Por ello, no sorprendió que la publicación se llenara de fotografías editadas y mensajes cariñosos hacia el cantante.

Cada nueva imagen compartida por los usuarios genera miles de reacciones y demuestra que la popularidad del artista sigue más vigente que nunca.

Chayanne sorprende a sus fans con una foto para celebrar el Día del Padre Foto: Cuartoscuro.com / Camila Ayala Benabib

Chayanne continúa con su gira internacional

Aunque la etapa de su gira "Bailemos Otra Vez" por México ya concluyó, Chayanne mantiene varias fechas programadas en Estados Unidos, donde continúa reuniendo a miles de fanáticos.

Mientras tanto, sus seguidores tienen una nueva misión: ponerse creativos y aprovechar la fotografía compartida por el cantante para incluir al famoso "papá de Latinoamérica" en la celebración del Día del Padre.

Después de todo, si alguien no quiere quedarse fuera de la foto familiar este año, es Chayanne.