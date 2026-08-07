Carlos Vives no solo es uno de los artistas más queridos de Latinoamérica. A lo largo de su carrera ha conquistado al público con éxitos como La Bicicleta junto a Shakira y colaboraciones con artistas como Sebastián Yatra. Sin embargo, detrás del escenario también ha construido una faceta que considera una de las más importantes: la de padre.

En la conmemoración de su cumpleaños, repasamos quiénes son los cuatro hijos de Carlos Vives, a qué se dedican y qué tanto han seguido los pasos del cantante colombiano.

¿Quiénes son los hijos de Carlos Vives?

Lucy (Lucía)

Carlos Vives se convirtió en padre por primera vez con el nacimiento de Lucía, mejor conocida como Lucy, fruto de su matrimonio con Herlinda Gómez.

Al igual que su padre, ha desarrollado una carrera en la música y también se ha distinguido por su activismo en favor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Carlos Enrique

Es el segundo hijo del cantante y también nació durante su relación con Herlinda Gómez. A diferencia de su hermana, ha preferido mantenerse alejado de la vida pública y de los reflectores, por lo que existen pocos detalles sobre su vida personal.

Elena

Elena nació en 2008 y es hija de Carlos Vives y de su actual esposa, Claudia Elena Vásquez. La joven heredó el gusto por el mundo artístico y ha incursionado tanto en la música como en la actuación.

Debutó en la serie El club de los graves (2022), producción en la que compartió créditos con su padre.

Pedro

Pedro es el hijo menor del cantante y nació en 2011. Aunque mantiene un perfil más discreto, suele aparecer en algunas fotografías y momentos familiares compartidos por Carlos Vives en redes sociales.

Además, fue el protagonista del video musical de "Te dedico", una canción muy especial para el artista.

¿Quiénes han sido las esposas de Carlos Vives?

A lo largo de su vida, Carlos Vives ha estado casado en tres ocasiones. Su primer matrimonio fue con Margarita Rosa de Francisco, actriz, escritora, cantante y presentadora colombiana. La relación duró aproximadamente dos años.

Posteriormente contrajo matrimonio con la exmodelo puertorriqueña Herlinda Gómez en 1990. Durante su relación nacieron sus dos primeros hijos, Lucía y Carlos Enrique. La pareja se separó en 1997.

Desde 2008 está casado con Claudia Elena Vásquez, exreina de belleza y presentadora colombiana. Juntos formaron una familia con sus hijos Elena y Pedro.

Carlos Vives ha logrado equilibrar una exitosa trayectoria artística con su vida familiar. Aunque algunos de sus hijos han decidido seguir sus pasos en el mundo del espectáculo y otros prefieren mantenerse lejos de los reflectores, el cantante ha dejado claro en diversas ocasiones que la familia ocupa un lugar fundamental en su vida.