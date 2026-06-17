Carlos Vives revela cómo es su relación con Gerard Piqué tras la separación de Shakira

Carlos Vives es uno de los amigos más cercanos de Shakira y ha sido una figura importante tanto en su vida personal como en algunos de los proyectos musicales que han compartido.

Tras la separación de la cantante colombiana con el exfutbolista y empresario español Gerard Piqué, muchos seguidores se han preguntado cuál es la relación que mantiene actualmente Carlos Vives con el exjugador, especialmente después de que se hiciera viral un "like" que el cantante dio a una publicación de Piqué junto a Clara Chía.

¿Son amigos Carlos Vives y Gerard Piqué?

Durante una entrevista con varios medios, el intérprete colombiano habló sobre la relación que mantiene con Gerard Piqué. Sus declaraciones ocurrieron durante un evento realizado en el marco de su presentación en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

"Yo los conocí a los dos. Los conocí en familia y uno lamenta lo que pasó, pero los quiero a ambos. Y sí, me los encuentro, y me lo encuentro con los niños. Él es lo máximo, es una persona muy educada", expresó.

Con estas palabras, Carlos Vives dejó claro que conserva una buena relación con el exfutbolista, a pesar de la mediática ruptura entre Piqué y Shakira.

¿Qué piensa Carlos Vives sobre la separación de Shakira y Piqué?

Durante el encuentro con los medios, el cantante de Volví a Nacer señaló que conoció a Gerard Piqué cuando mantenía una relación con Shakira y aseguró que seguir teniendo contacto con él no representa una traición hacia la cantante.

"Al final siempre pasan las cosas, los dolores pasan y todo vuelve a la tranquilidad", comentó.

El artista destacó que, aunque lamenta lo sucedido entre ambos, guarda cariño y respeto tanto por Shakira como por Piqué.

Carlos Vives habla de su amistad con Pique Foto: Cuartoscuro.com / Mario Jasso

Carlos Vives y Shakira: una amistad de décadas

La amistad entre Carlos Vives y Shakira se remonta a la década de los noventa, cuando ambos coincidieron en una emisora de radio mientras buscaban consolidarse en la industria musical. Aunque Vives ya contaba con una trayectoria más consolidada, ambos compartían el sueño de seguir creciendo en la música.

Con el paso de los años, los artistas colombianos esperaron la oportunidad ideal para trabajar juntos, la cual llegó en 2016 con el lanzamiento de La Bicicleta.

La canción se convirtió en un éxito internacional, conquistó a millones de seguidores y obtuvo dos Premios Grammy Latinos en 2016, además de un Premio Lo Nuestro en 2017.

Desde entonces, Carlos Vives y Shakira han mantenido una sólida amistad, apoyándose mutuamente tanto en sus éxitos profesionales como en algunos de los momentos más difíciles de sus vidas.