¿Cuántas parejas tuvo Chuck Norris? La historia sentimental del actor

Recientemente, el actor estadounidense Chuck Norris tuvo que ser hospitalizado de emergencia. Aunque hasta ahora no se han dado detalles precisos sobre las causas, algunos medios locales han señalado que el actor se encuentra estable.

La noticia volvió a despertar el interés del público por su vida personal, en especial por su historia sentimental. Y es que, aunque parezca curioso para una estrella de Hollywood, Chuck Norris solo ha tenido dos parejas públicas a lo largo de su vida. Aquí te contamos quiénes fueron.

¿Cuál es la historia de Chuck Norris?

Carlos Ray Norris, conocido mundialmente como Chuck Norris, nació el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma, Estados Unidos. Es hijo de Wilma Lee Scarberry y Ray Dee Norris.

El actor se hizo famoso gracias a sus habilidades en el karate y otras artes marciales, lo que lo llevó a incursionar en el cine durante las décadas de los 70 y 80. A lo largo de su carrera participó en películas como The Way of the Dragon, The Delta Force y The Expendables 2, consolidándose como uno de los grandes íconos del género de acción.

¿Cuántas veces fue campeón del mundo Chuck Norris?

Antes de convertirse en una estrella del cine, Chuck Norris ya había construido una importante trayectoria en las artes marciales.

El actor fue campeón mundial de karate profesional en peso medio en varias ocasiones, logro que lo posicionó como una figura destacada dentro de esta disciplina antes de llegar a Hollywood.

Además, posee cinturones negros en Tang Soo Do, Taekwondo y jiu-jitsu brasileño, lo que lo convirtió en uno de los artistas marciales más reconocidos dentro de la industria del entretenimiento.

Chuck Norris parejas

La vida sentimental de Chuck Norris ha sido bastante discreta. A lo largo de su vida solo ha tenido dos matrimonios, ambos muy importantes en su historia personal y familiar.

Dianne Holechek, su primer matrimonio

La primera esposa de Chuck Norris fue Dianne Holechek, a quien conoció en los años 50 mientras ambos asistían a la escuela.

Se casaron en 1958 y su matrimonio duró alrededor de 30 años. Durante ese tiempo tuvieron dos hijos: Mike Norris, nacido en 1962, y Eric Norris, nacido en 1965.

Tras varias décadas juntos, la pareja se separó en 1988 y finalizó su divorcio en 1989. Dianne Holechek falleció en diciembre de 2025 a los 84 años.

Gena O’Kelley, la actual esposa de Chuck Norris

Años después, el actor conoció a Gena O'Kelley. Se conocieron en 1997, cuando coincidieron en un proyecto relacionado con televisión.

Poco tiempo después comenzaron una relación y finalmente se casaron el 28 de noviembre de 1998. Gena es 23 años menor que el actor.

La pareja tuvo mellizos el 30 de agosto de 2001: Dakota Alan Norris y Danilee Kelly Norris. Actualmente continúan juntos y suelen compartir algunos momentos de su vida familiar con sus seguidores.

Aunque Chuck Norris ha tenido pocas relaciones sentimentales, estas han sido duraderas y significativas en su vida. Hoy, mientras el actor se recupera, muchos de sus seguidores continúan enviándole mensajes de apoyo y buenos deseos.