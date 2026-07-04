¿Dónde puedo ver los programas de Bob Ross en streaming?

La tranquilidad de su voz, sus mensajes de optimismo y su inconfundible estilo para pintar paisajes, hicieron de Bob Ross una de las figuras más recordadas de la televisión. Décadas después de su fallecimiento, The Joy of Painting (El placer de pintar) continúa conquistando a nuevas generaciones y puede verse en distintas plataformas de streaming.

Foto: Captura de video

¿Por qué Bob Ross se convirtió en un fenómeno mundial?

Durante 11 años, Bob Ross enseñó a pintar frente a las cámaras en episodios de apenas 30 minutos. Lo que comenzó como un programa dirigido a un público específico terminó por convertirse en un éxito internacional, con transmisiones y repeticiones en países de América, Europa y Canadá.

Su característico peinado afro, su tono de voz relajante y frases como "no existen los errores, solo los accidentes felices", hicieron que millones de personas encontraran en él una fuente de inspiración.

Más allá de enseñar técnicas para crear árboles, montañas o ríos, Ross motivaba a sus espectadores a confiar en su creatividad. Frecuentemente les recordaba que cada obra debía reflejar sus propias decisiones y que el arte era un espacio de libertad.

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¿Qué pasó con Bob Ross antes de morir?

El pintor estadounidense falleció el 4 de julio de 1995, en Orlando, Florida, a los 52 años, a consecuencia de un linfoma, un tipo de cáncer que enfrentó de manera privada durante varios años.

A pesar del diagnóstico, continuó grabando The Joy of Painting hasta 1994. Los tratamientos deterioraron su sistema inmunológico y provocaron que perdiera su característico cabello, por lo que en sus últimas apariciones utilizó una peluca.

A lo largo de su trayectoria realizó cerca de 30 mil pinturas, tanto para su programa como en talleres y demostraciones. La mayoría retrataba paisajes naturales con montañas, bosques y cabañas, escenarios inspirados en los años que vivió en Alaska.

¿Qué ocurrió con su legado después de su muerte?

Tras su fallecimiento surgieron disputas legales entre sus familiares y antiguos socios por el control de su imagen y de la marca Bob Ross Inc., una situación que generó controversia durante años.

Sin embargo, esos conflictos no han opacado el impacto que dejó como artista y maestro. Su filosofía sobre la creatividad continúa inspirando a millones de personas alrededor del mundo.

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¿En qué plataformas puedes ver The Joy of Painting?

Si quieres volver a disfrutar de sus clases o descubrirlas por primera vez, estas son algunas opciones disponibles:

Amazon Prime Video ofrece temporadas seleccionadas del programa y contenido relacionado con su legado.

Apple TV también cuenta con episodios de la serie y material adicional.

Tubi permite ver de forma gratuita, con anuncios, más de 20 temporadas del programa clásico.

Pluto TV dispone de un canal dedicado exclusivamente a Bob Ross, con transmisiones las 24 horas del día sin costo.

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¿Hay un documental sobre la vida de Bob Ross?

Sí. Quienes deseen conocer la historia detrás del artista y las controversias relacionadas con su legado pueden ver el documental Bob Ross: Casualidades, traiciones y avaricia, disponible exclusivamente en Netflix. La producción explora el éxito del pintor y las disputas que surgieron tras su muerte por el manejo de su imagen y su empresa.