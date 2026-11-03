You Can See Everything: ¿cuándo se estrena en México el documental sobre Elizabeth Holmes?

Uno de los documentales que ha llamado la atención este año finalmente llegará a México. You Can See Everything, conocido en nuestro país como Puedes verlo todo, ya tiene fecha de estreno en salas de cine y permitirá conocer una faceta poco habitual de Elizabeth Holmes, la exempresaria que protagonizó uno de los escándalos más conocidos de Silicon Valley.

La película documental, producida por A24 y distribuida en México por Sony Pictures, llegará a las salas el próximo 26 de noviembre de 2026.

La producción está dirigida por Nathan Fielder y Lance Oppenheim, quienes desarrollaron un proyecto cinematográfico que sigue de cerca la vida de Holmes y su pareja, Billy Evans, durante los días previos a que ella comenzara a cumplir su condena en una prisión federal de Estados Unidos.

¿De qué trata You Can See Everything?

You Can See Everything ofrece una mirada a la vida privada de Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos, una compañía tecnológica que prometía revolucionar los análisis clínicos mediante dispositivos capaces de realizar múltiples pruebas a partir de pequeñas muestras de sangre.

Durante años, Holmes fue considerada una de las empresarias más prometedoras de Silicon Valley; sin embargo, las investigaciones sobre el funcionamiento de la tecnología de Theranos revelaron que sus promesas no correspondían con las capacidades reales de sus dispositivos.

El escándalo terminó con la caída de la compañía y un proceso judicial que llevó a Holmes a ser condenada por fraude a inversionistas.

You can see everything se estrenará a finales de noviembre en México A24

El documental se centra en un periodo particularmente importante: los 34 días previos a su ingreso en prisión, en 2023. Durante ese tiempo, la empresaria y su pareja permitieron que un equipo de filmación documentara su vida cotidiana.

Lo que comienza como un registro de su intimidad familiar se convierte en una exploración de la manera en que Holmes intenta explicar su historia y mantener una imagen de normalidad frente a las cámaras.

¿Quién dirige You Can See Everything?

El documental está dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim, dos cineastas que apostaron por una aproximación poco convencional para contar la historia de la exdirectora ejecutiva de Theranos.

En lugar de recurrir únicamente a entrevistas con especialistas o testimonios de personas involucradas en el caso, la producción muestra interacciones directas entre los realizadores y Holmes, así como momentos de su convivencia con Billy Evans.

El proyecto también destaca por el tiempo que tomó desarrollarlo: el equipo trabajó durante aproximadamente tres años en la realización del documental.

You Can See Everything Elizabeth Holmes poster FlixPix / The Grosby Group

¿Cuándo se estrena Puedes verlo todo en México?

La película Puedes verlo todo llegará a los cines de México el jueves 26 de noviembre de 2026, con distribución de Sony Pictures.

Por el momento, hay que mantenerse pendientes de las carteleras de Cinépolis y Cinemex para conocer los horarios y la disponibilidad de funciones.

bgpa