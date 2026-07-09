¿Qué le pasó a la voz de Bonnie Tyler?; un accidente cambió su forma de cantar y la hizo inolvidable

Bonnie Tyler fue dueña de una de las voces más fáciles de reconocer en la música, pero ese tono ronco que la hizo famosa no fue parte de un plan. En realidad, apareció después de una cirugía y un incidente durante su recuperación que modificó para siempre su forma de cantar.

Antes de alcanzar el éxito mundial, la cantante galesa comenzó a abrirse camino en la industria musical a finales de los años 60. Durante la década de los 70 trabajó como corista y, en 1977, lanzó su primer álbum, The World Starts Tonight. Poco después recibió una noticia inesperada: tenía nódulos en las cuerdas vocales y necesitaba una operación para retirarlos.

Bonnie Tyler Grosby Group

La cirugía que cambió para siempre la voz de Bonnie Tyler

Tras la intervención, los médicos le indicaron que debía guardar reposo absoluto de la voz durante seis semanas para permitir una recuperación adecuada. Sin embargo, la cantante no siguió por completo esa recomendación y un momento de desesperación terminó teniendo consecuencias permanentes.

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En su libro Straight from the Heart, Bonnie Tyler recordó ese episodio con estas palabras:

"Estaba tan frustrada por tener que conducir de vuelta a casa que lancé un grito de '¡Oh, no!'. Cuando fui a una revisión con el especialista, me miró y me dijo: 'Podrías haberte causado un daño permanente'".

Aunque el especialista le advirtió que podía haber afectado sus cuerdas vocales de manera definitiva, el resultado fue una voz mucho más áspera y grave. Lejos de considerarlo un problema, Tyler descubrió que ese nuevo sonido le daba una personalidad única frente a otras intérpretes de la época.

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Su voz ronca se convirtió en una marca registrada

Gracias a ese cambio, Bonnie Tyler encontró un estilo vocal que la distinguió desde finales de los años 70. Una de las primeras canciones que grabó con ese característico tono fue 'It's a Heartache', escrita por Ronnie Scott y Steve Wolfe.

El sencillo fue publicado en marzo de 1978 y apenas unos meses después alcanzó el tercer lugar del Billboard Hot 100. La canción habla del dolor que provoca el final de una relación y del impacto emocional de descubrir que el amor no era correspondido.

Su popularidad hizo que otros artistas también interpretaran el tema. Ronnie Spector y Juice Newton lanzaron sus propias versiones en 1978. Más adelante, Dave & Sugar la llevaron al Billboard Country Singles Chart en 1981, mientras que Rod Stewart presentó una nueva versión en 2006.

'Total Eclipse of the Heart' confirmó que su voz era única

Con el paso de los años, el inconfundible tono de Bonnie Tyler llamó la atención del compositor Jim Steinman, quien buscaba una cantante con una voz poderosa y rasposa para interpretar una balada de gran intensidad.

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Esa colaboración dio origen a 'Total Eclipse of the Heart', lanzada en 1983. El tema se convirtió en un éxito internacional, encabezó listas de popularidad y consolidó a Tyler como una de las voces más reconocidas del rock.

Lo que comenzó como una complicación médica terminó siendo el elemento que definió su identidad artística. La voz ronca que surgió después de la cirugía pasó de ser una consecuencia inesperada a convertirse en el sello personal que hizo inolvidable a Bonnie Tyler.